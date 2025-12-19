心內話／51年後來看你 劫後餘生的勇氣與思念

簡錫章／73歲／南投草屯／退休

2023年我71歲，跑去騎摩托車環島，快要騎到清水斷崖的前一晚，我在花蓮的旅館裡糾結好久，隔天要不要停下來？還是騎過去就好？忽然想到，隔天也是11月13日，好巧。

《鏡報新聞網》獨家取得《鏡週刊》「心內話」單元授權，全文刊載及影音製作「心內動話」單元。

文／簡竹書 攝影／王漢順 影音編輯、美術動畫、剪輯／車承軒

1972年我20歲，11月13日我們專科畢業旅行，遊覽車經過清水斷崖，大家很興奮看風景，車掌小姐提醒我們不要擠到同一邊，車子會失衡。忽然，一塊大石頭從山上砸下來，砸中司機，遊覽車翻下斷崖，差一點就落海。

廣告 廣告

我右手關節碎掉，從花蓮的醫院被緊急送到台北榮總，他們幫我買6張機票，因為要把座椅攤平讓我躺。我在榮總躺了1個月，出院已經來不及參加同學告別式。新聞登很大，全班加導師、司機、車掌小姐等，走掉19個人，我跟4個最好的同學坐最後一排，我們5個人走掉3個。

後來的十幾二十年，常常夢到同學，我們同班5年，感情非常好，我還跟其中一個最要好的成立集郵社，我們都愛集郵，他住台中南屯，我去過他家，四周稻田全是他家的，如果他沒走，現在是大地主了。

我再也不敢去花蓮。大概20年後吧，女兒上小學，說想去花蓮玩，我才去。還有一次，我要去花蓮領獎，我在公家機關服務，長官說一起從台中搭客運到花蓮，我說我自己搭火車去，沒講原因。我看到高山就怕，尤其一邊高山、一邊溪谷那種。還有，我心裡一直有個願望，想去花蓮答謝當年救我們的醫生、護士，但一直沒去，很遺憾。

這樣過了幾十年，我跟太太都退休，終於可以一起遊山玩水，我喜歡旅行。想不到，太太沒幾年就膽囊癌，4個月後走了，好突然。那次，我忽然想開了，人生就這麼短，要快快樂樂地過。以前，我跟太太非常節省，捨不得吃、捨不得玩，後來只要有人揪，我就去，每個月退休俸花光光。

我有個心願，很多年前看到「不老騎士」騎摩托車環島，我也想，但一直不敢。直到去年，朋友說要跟太太從南投騎車到清境農場，再到花蓮，他年紀跟我差不多，他常環島，那我也應該可以吧？我想了很久，決定出發。

我自己一個人騎，11月8日從南投出發，一路騎到鵝鑾鼻，再走南迴到台東。騎車跟開車完全是兩回事，可以融入風景，想停就停。我還沿途找「大七」，你知道小七有「大七」嗎（大空間複合式商店），全台只有16家，有賣手沖咖啡，一杯500元，我照樣喝，想搜集「豆卡」。我還請朋友刻印章：「不老騎士環島趣」，每到一個點就買明信片，蓋章後寄給朋友。我沒訂旅館，不想被綁住，騎到哪裡決定住下來，再用Google地圖找旅館就好。

我用9天完成環島，沒有想像中難嘛，總算我也跑了一趟。環島真的會上癮，我已經跟朋友約好，2024年11月再騎一次。我不怕經過清水斷崖了。2023年，11月13日當天，我從花蓮騎到清水斷崖，很多人在看風景，蘇花公路也拓寬了，我決定停下來。當年事發的地方已經圍起來，不能進去，聽說遊覽車還在那底下，吊不起來。我遠遠地看，想到同學，一直很想念。其實這麼多年，我心裡一直很矛盾，想回來看看同學，但又怕，這次，總算有來這裡看同學了。



回到原文

更多鏡報報導

心內話／那些年我們一起飆的輪椅

心內話／其實不恨陳世美 也是為了放過我自己

心內話／我包養我自己