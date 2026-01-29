心內話／66公尺後我重生

樂樂 30歲 台北市 自由業

去年7月，我從捷運站步行10分鐘，走到橋上，爬出欄杆坐在水泥台上。看著水面魚跳出濺起的水花，我心想：跳下去，訴訟就結束了吧。橋距離水面有66公尺，我Google過了。

2年前，我跟交友軟體上聊了一陣子的網友第一次見面。那時我不想回家，網友約我出來，我就答應了。我們約在旅館碰面，見面前用文字溝通確認，說好抱抱睡，沒有要發生性關係，對方也說好，但他還是侵犯了我。

事後報警時，我的腦袋一片混亂，員警問我：「有沒有違反意願？」我說：「過程中就是自然的發生了。」因為這句話，2年來案件經過不起訴、再議，再提起自訴、駁回，最後一次判決確定是去年底。不起訴書上寫著：我沒有反抗、沒有說不要，所以推定我同意。我想以死明志，訴訟一有進度，心情起伏就會很大。那段時間，我幾乎每週都去橋上徘徊，路人看到後報警、被送到醫院，一直反覆。家人很困惑，爸爸說：「不要去橋上，有什麼事情要說出來。」我只能沉默以對，拒絕他們的關心。因為經常臨時請病假，公司主管無法理解，最後只好離職。

去年7月某一天，我真的跳下去了。那時應該是某次開庭前，我壓力很大，滿emo的，加重精神科藥物後睡眠時間變得更長，也會在房間用美工刀片割自己，最高紀錄縫39針，好像要用痛覺提醒自己還存在。

66公尺的高度，大約等同20幾層樓那麼高，落水那一剎那，我感覺不到痛，事後才發現身體右側整片瘀青。我以為自己會失去意識，但沒有，消防員很快把我撈上來，短短幾秒鐘，我就感覺自己吸不到空氣，很可怕。送醫後，爸爸趕來醫院，我決定告訴他真相。我請急診的精神科醫師幫我轉達，講完後，我放鬆多了，爸爸沒說什麼，但好像理解了原因。

司法沒有好的結果，但復元是一個漫長的過程。我加入支持性暴力倖存者的團體暖暖Sunshine協會，去年我們一起寫「同行日記」，發現很多人都會問：「是不是只有完美的被害人才值得被幫助？」我不是完美被害人，連我自己都會質疑：答應去旅館是不是就等於同意？但我們明明說好，只有抱抱睡，沒有要發生性關係。後來，交友軟體上4次有人跟我約炮，我同意了，一方面覺得沒差，但另一方面，我好像想要證明自己上一次受傷了，但這一次我可以更勇敢、可以活下來。書寫也是整理自己，我寫下：「不需要用反覆受傷來證明我們這次可以好起來，我們已經在復元的路上。」

心情不好時，我會跟男友說。男友情緒很穩定，總是靜靜等我，跳橋時，他也不會很慌張，或許這才是我需要的。經歷過死亡的恐懼，所以可以重生，那次之後，我沒有再去橋上徘徊過，到現在已經5個多月了。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

