心內話／9,500本書，一個夢

詹正德／新北市／書店老闆／57歲

2006年，我和太太在淡水河邊開「有河Book」。開書店，是因為以前在廣告界寫文案，養成了大量、無目的閱讀習慣。有河Book經營到2017年，太太健康出問題，書店頂讓。

2019年，我又在北投開有河書店2.0。這裡房租不貴，你看到的玻璃和門窗都是原有的，當初只鋪了地板、釘了書架，裝潢沒花什麼錢。我沒請人，一個人開店、顧店，每天待在店裡18到20小時。開著開著，也過了5年半，但今年底，我要結束營業了。

現在的獨立書店，店內擺個2、3千本，就可以陳設得很有味道。我宣布結業前統計了一下，店裡有9,500多本書。每一本書都是自己選的，就算沒全部讀完，也知道它在講什麼，哪本書放在哪個位置，我都一清二楚。開店最浪漫的事，是有些書擺很久沒人買，我不退書，自認慧眼獨具，直到有一天某個人把它買走，像幫一本「對的書」找到了「對的人」。

詩人湖南蟲在逗點出版的詩集，早早就絕版了，但我店裡還有。有讀者來逛書店發現了，如獲至寶，他回去大概有大肆宣傳，沒幾天，就有好幾個年輕人跑來指定要買湖南蟲，人手一本，很高興。

然而疫情改變了很多事。疫情期間，大家習慣網路買書，出版社在線上搞「3本500」的促銷，我在書店照定價賣，擺這麼多書，簡直像是擺好玩的。我也試過申請補助。疫情第二年，我學著寫企劃書向文化部申請補助，評估需要80萬元，但僧多粥少的狀況下，最後只給40萬元。拿到補助，等於所有作為都必須符合計畫，那一年自己完全被綁死在裡面，失去彈性與空間，後來也就不申請了。

會員制、辦活動收場地費…該做的都做了。但不管辦什麼活動，一開始反應都不錯，後來卻都不了了之。我也不是沒有想過狠下心大量退書，以減少庫存壓力，但一個人要賣書、又要退書，完全沒人力。在書店工作，到最後反而沒時間讀書，太太寫的《腦洞與星空》，大概是我今年唯一完整讀完的一本。其實我們離婚了，但我心態還沒完全回復，所以有時還改不了口，離婚的理由不便透露，但我們的關係保持得不錯。她在這邊賣的書，每一本都有她的簽名，老客人都會回來買，都是每年店裡賣最好的書。



