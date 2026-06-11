心動不再被性別定義！韓國新戀綜《Stand By Me》打破既定公式，同性戀、雙性戀共譜真實情感

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當戀愛節目不再預設「男生配女生」，愛情會如何發展？韓國OTT平台Wavve將於19日推出全新原創戀愛實境節目《Stand By Me》，以「Gender Blind（性別盲）」概念為核心，將同性戀、雙性戀等多元情感關係納入同一個戀愛框架，跳脫既有配對模式，嘗試描繪更貼近真實的人際關係與情感流動。

不以性別為前提 跟隨內心探索愛情可能性

《Stand By Me》被韓媒形容為「不被性別條件束縛的戀愛實境節目」，參加者不需事先定義自己的戀愛對象類型，也不會以性別作為選擇標準，而是透過相處、交流與共同生活，跟隨自己內心真正產生的情感，尋找最適合自己的關係。

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不同於過往戀綜以男女配對為基礎，《Stand By Me》將焦點放在「感情如何產生」。製作單位表示，節目希望呈現人與人之間從陌生到熟悉的過程，以及在相處中逐漸確認自己情感方向的模樣。當好感、猶豫、心動與混亂同時出現時，參加者又將如何面對自己的真心，也成為節目最大的看點之一。

《Stand By Me》預告

預告拋出關鍵提問 「你原本期待認識什麼性別的人？」

隨著節目公開首支預告與官方海報，《Stand By Me》的核心概念也逐漸明確。預告中，參加者初次見面時便直接提問：「你原本期待認識的是什麼性別的人？」一句看似簡單的問題，卻打破大眾對戀愛節目的既定想像。面對未知的對象與不設限的情感發展，參加者以開放態度認識彼此，也讓節目從一開始便充滿不確定性。

《Stand By Me》預告

預告片中也出現「敞開心胸吧，我們不就是為此而來的嗎？」等對話，搭配交錯的曖昧互動，呈現參加者在探索關係過程中的期待、困惑與掙扎。網友留言表示：「我一直在等這樣的戀愛節目。只要對方是成年人，而且和我合得來，一段戀愛就有可能開始」，吸引許多人按讚認同。製作團隊也透露，隨著相處時間增加，原本的想法與情感也可能產生變化，許多意想不到的發展都將在節目中真實發生！

《Stand By Me》預告

三人背影海報引發討論 象徵關係不只一種答案

官方同步公開的主視覺海報同樣引起關注。海報中，一名男子與兩位女子並肩坐在一起，只留下背影面向遠方。看似簡單的構圖，卻刻意打破傳統戀愛節目常見的一男一女、兩人配對意象。三人之間沒有明確的關係，也沒有固定的戀愛公式，而是透過充滿留白的畫面，象徵愛情與關係可能存在各種不同樣貌。搭配標語「我們所能愛上的所有可能性」，進一步點出節目核心精神，也讓不少觀眾好奇究竟會發展出哪些意料之外的感情線。

《Stand By Me》海報

《男人們的戀愛》團隊再出手 Wavve持續拓展戀綜版圖

Wavve近年持續深耕多元情感題材，從男同志戀愛實境《男人們的戀愛（남의연애）》系列，到聚焦女同志戀愛故事的《妳的戀愛（너의연애）》，以及記錄LGBTQ族群出櫃與生活故事的《我們結婚，好嗎？（Merry Queer）》都曾在韓國戀綜市場掀起討論。此次《Stand By Me》更進一步將同性戀與雙性戀者放進同一個戀愛實境節目中，被視為Wavve戀愛綜藝版圖的一大突破。

《Stand By Me》預告

值得一提的是，《Stand By Me》由曾執導《男人們的戀愛4》的金賢京操刀，延續團隊過去擅長描繪真實情感與人物關係的風格。製作單位表示，《Stand By Me》並非想為愛情下定義，而是希望透過參加者的相遇與選擇，呈現各種感情與關係的可能性。

《Stand By Me》預告

當愛情不再以性別作為起點，心動的對象不再被既定框架限制，《Stand By Me》能否為韓國戀愛實境節目帶來新的面貌，也成為今夏最受矚目的話題之一，台灣觀眾也可透過LGBTQ+影音串流平台GagaOOLala收看。

（圖片來源：Wavve）

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