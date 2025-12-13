心動了嗎？「海上工作」起薪8萬！ 宅在船、啃寂寞…這些關卡先看

現代大型商船上的交誼廳。長榮集團提供



現在大學剛畢業月薪約3萬多元，若無房租扣除生活各項開銷，想存到百萬元至少得六、七年，若在外租房的話恐怕得10年才有可能辦到，而乙級船員工作的月薪在8至15萬元，甲級船員更高，要存下人生第1個百萬元僅需1年，遠勝其他工作，不過，高薪的背後需長時間家人朋友情人分離，以及在海上長期工作需自我情緒調適。

「跑船」在很多人的印象中是一項單調又枯燥的工作，因為長時間待在船上，除了天天面對一起工作的同事，就是茫茫大海，雖然現代大型商船都有配備衛星網路，和家人基本通訊聯絡沒有問題，只是速度和流量可能會受硬體設施的限制，而且大型貨櫃船通常都設有健身房、娛樂室、電視、電影播放和小型圖書室等設施，可以供船員休閒放鬆。

廣告 廣告

商船福利好 遠洋航程最高98天

現代商船的設備越來越好，住宿條件、工作環境和船上伙食也相當好，但近洋航線一般一航次(一趟)約為7至49天(航行區域涵蓋東北亞、東南亞)，遠洋航線如歐洲、美西、美東、南美、非洲線，通常一航次(一趟)為56至98天，在船上的時間相當長。

為此，船員的工作主要以高薪為誘因，在大型貨櫃船公司服務的船員，乙級船員工作的月薪在8至15萬元，正式任用的甲級船員如三副或三管月薪約為18-21萬元左右，擔任船長、輪機長月薪可達38-40萬左右，是遠勝一般工作的高薪行業，不用幾年就有能力買車、買房或存到結婚基金，對於想在最短時間內存到第一桶金的年輕人來說，跑船的確是項不錯的選擇。

據了解，乙級船員主要勤務部門為艙面、輪機及事務等，沒有海事相關學經歷也可以報考，最直接的方式是參加航港局認可的「乙級船員養成訓練班」，完成訓練與船上實習後，累積資歷即可取得證書，往後也有機會透過考核，晉升成為甲級船員。

現代大型商船上設有視聽室。長榮集團提供

一位入行3年的謝姓船員說，一開始他對大學選校選系感到迷茫，但在因緣際會下參加了學校舉辦的職涯講座，得知商船系和船員這個陌生的領域，講師講述一個學生誤打誤撞進入該系後按部就班的一路升遷，30歲時已與同齡同學有著巨大的薪資差距。資料蒐集後發現船員工作雖然單調，但工作型態與自己內向不愛喧鬧的個性還算契合，因此毅然決定選擇海上生活。

與家人聚少離多 要學會調適孤獨

他說，儘管船員與家人、朋友聚少離多，船上的休閒娛樂也很侷限，但船上生活紀律分明，且大型貨櫃輪上的設備相當完善，除了執行日常業務，也需應對突發狀況，當挑戰迎刃而解時，還是有一些些成就感。

他覺得在海上航行期間日子雖然單調又很制式化，但是海運屬於國際型事業，常會在不同航次結識來自各地的船員，並在靠泊港口時，可以體驗各地的人文風情與美食，算是其他工作所沒有的「附加價值」。

同樣入行3年的李姓船員說，他當船員就是衝著高薪而來，每次看到帳戶內的數字不斷增加，心裡很是開心，但他也知道高薪背後除了工作本身，還要適應船上的生活，因為一上船就是好幾個月，以前在陸地上常做的事情這裡無法做，常見到人也無法見面，每天24小時跟同事再一起，不可能有很多話可以聊。所以多數人的基本娛樂就是追劇看電影，他一般上船前會把想看的先下載，自己的看完再和同事交換分享，有時候也會去健身房、小型圖書室打發時間。他認為，畢竟是為了多賺點錢，一些不方便或是心理要調適的部分，還是可以接受的。

更多太報報導

2026先不管藍白合不合！民眾黨三縣市提名時程幾底定 新北當活棋

【環台油輪3-2】打破性別天花板！「安運輪」不只船新 更有中油首位女船長

【非典工作青年1-趨勢】19.8萬青年拒當正職 他們擁抱自由還是走入困境？