「心包積血合併升主動脈剝離」 土城醫院關鍵72小時搶救成功





46歲的陳小姐日前騎機車返家途中，突感頭暈、意識不穩而失控摔倒，緊急送抵土城醫院時已陷入休克狀態，急診醫療團隊立即啟動重症評估與影像檢查，經電腦斷層掃描發現，患者心臟外層已迅速累積大量心包積血，並高度懷疑合併外傷引發的「升主動脈剝離」，屬於死亡率極高、分秒必爭的致命急症，隨即啟動跨科整合搶救機制，在關鍵72小時內接力完成三次重大手術，成功將患者從生死關頭拉回。

土城醫院胸腔及心臟血管外科主治醫師鄭元熙指出，心包積血是指血液在極短時間內大量堆積於心臟外層空間，造成心臟受壓，無法正常擴張與跳動，血壓會急遽下降，甚至在數分鐘內引發心跳停止，是典型的立即致命急症；而升主動脈為全身最粗大的血管，一旦發生剝離或破裂，出血速度宛如水管爆裂，臨床上不乏患者在尚未送醫前即發生致命後果。

陳小姐回憶自己長期有反覆頭暈的困擾，過去也曾因突發頭暈騎腳踏車摔倒，但因症狀短暫而未進一步就醫檢查，此次休克後，影像檢查確認為大量心包積血，醫療團隊第一時間成立跨科搶救小組，由心臟外科緊急執行「劍突下心包開窗術」，迅速解除心臟壓迫、穩定循環。

隨後無縫銜接由血管外科進行高難度的「升主動脈置換術」，以人工血管重建破裂的主動脈。整體手術歷時甚長，期間醫療團隊全程與時間競速，並在術後陸續完成止血、調整及胸骨固定等關鍵處置，術後由加護病房醫療團隊嚴密監測病況，並在復健團隊循序協助下進行心肺功能訓練，患者恢復情形良好，最終順利康復出院。

鄭醫師提醒，心包積血與主動脈剝離往往來得又急又快，初期甚至可能沒有明顯預兆，卻能在短時間內危及生命，若本身有高血壓、動脈硬化或心血管疾病家族史，應定期追蹤檢查並戒菸控制風險；一旦出現突發性劇烈胸痛、背痛、腹痛，或頭暈、暈厥等非典型症狀，切勿輕忽，務必立即就醫，把握黃金搶救時機。

