心包積血＋主動脈剝離 土城醫院接力手術救挽回46歲婦

《圖說》鄭元熙醫師指出，經電腦斷層顯示，大量血液積聚於心包膜內（黃圈處），對心臟造成壓迫，若未及時處置恐危及生命。〈土城醫院提供〉

【記者葉柏成／新北報導】46 歲陳姓女子日前騎機車返家途中突感頭暈、意識不穩，機車失控摔倒，經路人協助緊急送抵 土城長庚醫院 急診時已陷入休克狀態。急診醫療團隊迅速啟動重症評估與影像檢查，電腦斷層顯示患者心臟外層已迅速累積大量心包積血，並高度懷疑合併外傷引發的 「升主動脈剝離」——一種死亡率極高、分秒必爭的致命急症。醫院立即展開跨科整合搶救機制，在關鍵 72 小時內完成三次重大手術，將患者從生死邊緣拉回，目前已順利康復出院。

廣告 廣告

胸腔及心臟血管外科主治醫師鄭元熙指出，心包積血是指血液在極短時間大量堆積於心臟外層的心包腔內，造成心臟受壓，無法正常擴張與跳動，血壓會迅速下降，甚至在數分鐘內導致心跳停止，是典型的致命急症；而升主動脈為全身最粗大的主動脈，一旦發生剝離或破裂，出血速度之快猶如水管爆裂，臨床上常見患者尚未送醫前即已失去生命跡象。

陳小姐回憶，自己過去長期有反覆頭暈困擾，曾因突發頭暈騎腳踏車摔倒，但症狀短暫且未就醫檢查。此次意識喪失送醫後，影像檢查確診為大量心包積血及疑似主動脈剝離後，醫療團隊第一時間成立跨科搶救小組，由心臟外科緊急執行「劍突下心包開窗術」，迅速解除心臟壓迫並穩定循環；隨後無縫接軌由血管外科進行高難度的「升主動脈置換術」，以人工血管重建破裂主動脈。整體手術歷時甚長，醫療團隊全程與時間競速，並於術後陸續完成止血、調整及胸骨固定等關鍵處置。

術後，患者由加護病房醫療團隊嚴密監測病況，並在復健團隊循序協助下進行心肺功能訓練。經過數日密集照護與治療，陳小姐恢復情形良好，終於擺脫器械支持，順利康復出院。

鄭元熙提醒，心包積血與主動脈剝離往往來得又急又快，初期症狀可能並不明顯，但能在短時間內危及生命。尤其若有高血壓、動脈硬化、心血管疾病或家族史等風險因子者，應定期追蹤檢查並控制風險，如戒菸、規律運動及服藥控制血壓等。若出現突發性劇烈胸痛、背痛、腹痛，或頭暈、暈厥等非典型症狀，切勿輕忽，務必立即就醫，把握黃金搶救時機。

他說，此次成功搶救案例不僅展現跨科團隊高度協調與專業，更提醒民眾面對突發生命危機，時間就是救命條件，及早就醫與精準診斷是提高存活機會的關鍵。