心因性胸悶 過度換氣與神經失調

最近入秋轉涼，很多人抱怨胸悶，感到胸部壓迫感、窒息感，甚至胸口緊緊不舒服。執業中醫師涂育維表示，氣候溫度下降，晝夜溫差大，可能出現霧霾或空氣污染加重，空氣顆粒物、過敏原增多，這都會引發呼吸道及胸悶。臨床先排除心血管疾病、胃食道逆流、甲狀腺素混亂，但很大機會是心因性胸悶，原因包括自主性過度換氣、自律神經失調。

基本上，心因性胸悶分成兩種原因，第一種屬於自發性過度換氣，焦慮吸不到氣反而導致呼吸加快、加深，進而導致胸部肌肉緊繃，又加上二氧化碳過度排出，引起呼吸鹼中毒，血管收縮過度最後產生頭暈、視力模糊、胸悶。

涂育維指出，第二種屬於自律神經失調，交感神經過度興奮，血管收縮引起血壓升高，增加心臟的負擔。並且大幅度提高心率和心肌收縮力，使患者可能感到心跳加速和胸悶。交感神經興奮可能導致支氣管平滑肌收縮，造成氣道阻力增加，感覺呼吸不順暢，產生類似喉嚨卡卡的感覺，最後加重胸悶和呼吸困難。

涂育維醫師進一步指出，以上兩種心因性胸悶問題，又會加重肌肉張力，特別是胸部和頸部的呼吸肌群、輔助呼吸肌群，進而引發胸壁肌肉緊張僵硬，甚至疼痛，導致呼吸效率更低，最後導致胸悶及呼吸困難，形成一個惡性循環。

涂育維強調，處理心因性胸悶除了從心病下手，很重要的是處理身體緊繃，臨床上，治宜疏肝理氣、安神重鎮，倘若心臟比較弱、容易心律不整，也會搭配穩定心律的中藥處方。

身體緊繃使用針灸，效果往往效如桴鼓，但針頭恐懼或怕針的人就不建議使用。臨床上，也常教病人自我覺察呼吸困難時，先提醒自己不要過度用力吸氣，因為氣可能都是足夠情況，不要急著聳肩胸式呼吸。倘若空間允許的話，可以做一個太極拳的起式，可以一邊吸氣讓手向外畫一個大圓，然後到最高點時慢慢吐氣把手降下到氣海左右位置。

倘若患者是在公司等地方，記得先把氣吐乾淨，然後放慢呼吸速度，可以搭配用手扶著側邊肋骨感受，讓每次吸氣不要往胸柄骨或往肩膀吸，試著往側肋或行有餘力可以搭配腹部隆起。倘若這些動作做了都沒有改善或症狀太嚴重，覺得有點合併情緒激動發作，可以用冰涼冷水或用冷飲稍微冷敷臉頰，有助快速啟動類似潛水反射，讓心跳減緩下來，也快速恢復攜帶氧氣的能力。