心型午餐肉天丼超欠吃！「金子半之助」推LULU豬系列御守，隱藏版周邊預告公開

金子半之助攜手推出期間限定的「午餐肉天丼」，還同步帶來聯名周邊與5000份總價值近25萬元的驚喜好禮，準備在歲末為吃貨們送上一份飽足又歡樂的心意。

亮點1｜限定「午餐肉天丼」開賣

金子半之助向來以百年秘製醬汁與細膩火候著稱，每一碗天丼都有職人感。這次的聯名新品「午餐肉天丼」售價359元，延續經典架構，把米紙、舞菇、鳳尾蝦、青龍、海苔、蓮藕、南瓜片、玉子通通炸得金黃酥鬆，再把心型午餐肉放上去，視覺溫暖、口感有驚喜，飽足度也很誠意。12月只要點這道餐，或是單筆消費滿499元，就能以199元把Q萌聯名周邊帶回家。全台門市同步販售，售完就真的沒有了。

廣告 廣告

亮點2｜可愛到尖叫的小旗幟

這次的限定天丼附上一支LULU豬小旗幟，看似裝飾，其實藏著驚喜。只要翻到背面掃描QRcode加入會員，就有機會抽到江戶前天丼、鳳尾蝦、免費升級套餐、氣泡飲、柚香雪酪或其他優惠券，總計5000份，價值接近25萬元，等於吃完一碗還可能直接拿到下一餐，12月的「心丼好食光」確實讓人忍不住想天天報到。

亮點3｜首波聯名周邊

療癒小物界的人氣王LULU豬化身為質感「幸運燈」正式亮相，這系列共有3款，象徵滿滿正能量與食欲的「吃貨營業中」、上班族最懂的「吃飽飽躺著賺」、以及希望滿滿的「吃飽飽等加薪」。圖樣融入金子半之助的經典鳳尾蝦，既可愛又帶點幽默，非常適合擺在辦公桌或床頭。12月起凡點聯名天丼或滿499元即可用199元帶走一款，收藏難度不高，也剛好能替冬天補一盞暖光。

亮點4｜儲值金超划算

近期最實用的「小撇步」莫過於金子半之助從11月22日起推出的Fun大儲值金活動。儲值2000元送200元電子禮券，3000元送300元，5000元送550元，折抵期限是消費隔日起90天內。這些禮券剛好能直接拿來換LULU豬幸運燈，搭配本次聯名簡直完美。活動到12月7日，正適合趁年底聚餐前先囤一波。

亮點5｜第二波周邊預告公開

歲末最令人期待的就是令人收藏慾直線上升的第二波聯名周邊，這次推出5款幸福御守包括「LU來LU開心」、「LULU豬事順利」、「財運豬通」、「睡後收入」與「吃飽圓滾滾」。每一款都把祈願、祝福和幽默放在同一個小小織物裡，很適合作為新年的安心小物。官方也透露還會有一款限量隱藏版，等著粉絲追蹤社群揭曉。

延伸閱讀：

【Threads上紅什麼】GETCHI ×《怪奇物語》最終季前必收！聯名T恤、襪子、手電筒一次收編

【Threads上紅什麼】7-11ＸBEAMS DESIGN聯名潮配件！30款日系設計、聖誕禮物攻略一次看

滴妹「再睡5分鐘」x《Tom and Jerry》第二波來了！泰菲絨毛伸縮卡套超可愛，3大聯名亮點一次看

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2025冬季酒款推薦｜格蘭利威雙三星饗宴、黑松酒吧「黑松酒覓」開幕、皇室香檳王拍賣：從風土到工藝酒款盤點

● 《星廚之戰》料理這邊吃得到： 「Will’s Teppanyaki」五週年菜單把棺材板、鼎邊銼等臺灣小吃轉化為當代鐵板料理