心好累！新堰塞湖提早2.5小時溢流 光復居民剛回家又撤離

新馬太鞍溪堰塞湖溢流。（圖／TVBS）

花蓮馬太鞍溪新堰塞湖，在今（13日）凌晨將近3點形成，水量約32萬噸，短短10個小時，就出現溢流情況，而且比預期時間，還要提前2個半小時溢流，光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉等11個村里受到影響，原本預計下午4點溢流，卻在1點半左右就溢流，大量夾雜泥土和石頭的泥水迅速向下沖刷，只是，光復鄉居民才剛回家，又被迫撤離，身心俱疲。

大量的水瞬間傾瀉而下，水勢越大流速也越快，不斷往下沖刷。馬太鞍溪新形成的堰塞湖比預期時間提前2個半小時溢流，水一波接一波湧出。從現場可以看到馬太鞍溪右岸的溢流水位上升非常快速，整片區域都是夾雜著泥土和石頭的泥水，通過馬太鞍溪便橋處。

這座新堰塞湖壩體高度達40公尺，面積約5公頃，水量約32萬噸，滿水量預估是100萬噸。原本預計13日下午4點溢流，但縣府緊急宣布下午1點光復鄉停班停課，消防單位也透過廣播提醒居民撤離，呼籲警戒區域民眾遠離河道，並依規定進行撤離及避難。

當地居民對此感到疲憊不堪。一位居民表示，這幾天他們都已經很受不了了。另一位上游的居民表示，雖然他的家沒有問題，但農田已經消失了。他難過地表示，養了30幾隻的雞，農具和雞舍都沒了。

新堰塞湖下午1點半開始溢流，1點40分第一波溢流抵達下游處。此次溢流影響範圍包括光復鄉大馬村、大平村、鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村等11個村里。居民早上剛回家，下午又要撤離，雖然跑來跑去很無奈，但也認同安全第一的原則。

一位光復鄉居民表示，一旦發現有新的堰塞湖，村長他們一定會緊張，一定會叫居民再撤退。雖然很麻煩，但還是要配合。而在明利部落潰堤口處，仍有源源不斷的泥水流出，甚至還有貨櫃被沖下來。居民心繫家園，卻暫時無法回家，只能祈求天災不要再來。

