心存僥倖！李岳沖繩自駕撞車 少做「這」件事結果慘賠數萬日元

藝人李岳日前在沖繩快閃卻發生意外。（種瓜得瓜工作室提供）

藝人李岳日前他跟幾個好朋友快閃沖繩3天，沒想到竟然在租車自駕的過程中，意外發生了擦傷事故，賠了好幾萬塊日幣才順利解決。

重述這次的事故，李岳表示，其實租車時保全險一天也才日幣幾千塊錢，但因為心存僥倖、貪圖方便，所以這次旅遊的時候沒有選擇保全險，沒想到一行人旅途中玩得太愉快，不小心在車子後方撞出一個「凹洞」，當下大家臉都綠了。

藝人李岳沖繩旅遊發生車子擦撞意外。（種瓜得瓜工作室提供）

後續還車給租賃公司時，相關人員還沒有發現「車子損傷」，就開開心心要招呼李岳他們離開，誠實的李岳趕緊告知他們「這個殘酷的事實」，嚇得承辦的日本工作人員一陣手忙腳亂，馬上回報公司，確認這次的營業損失費用，為了感謝李岳的誠實，讓他沒有背負這筆損失費用，承辦的工作人員還幫他替公司求了情，最終這筆車子損傷費用，賠償金額從日幣8萬（新台幣16,056元），降到日幣4萬元（新台幣8,028元）收場。

廣告 廣告

李岳事後也表示，以後出國真的不會再為了省小錢虧大錢，也更應該注重行車安全，提醒大家左、右駕的不同，在國外自駕遊還是要格外的小心，另外，他也分享此行沖繩吃了很多美食，像是沖繩飯捲、牛排，還買了許多網上很夯的「燒焦Hello Kitty」作為伴手禮帶回來送給親朋好友！

李岳不小心把租賃車撞凹。（種瓜得瓜工作室提供）

喜歡購買各種收藏品的李岳，返台後也特別參加了期間限定特展—「開箱！MERCARI 秘密基地」，與歌手持修、藝人派翠克等人，一起大方與粉絲朋友分享他的收藏，讓民眾能近距離感受名人「挖寶」故事。

更多鏡週刊報導

李岳錄影中途想到中風父淚崩 何妤玟尷尬繼續撐

李岳再次合體狼殺女神篠崎泫！ 爆料粉絲恐怖「跟蹤」行為

李岳17年傻繳600萬保費 月燒8萬元壓力大