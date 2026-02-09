「心安大吉」春節逛大廟 桃園衛生局陪你聊

桃園市衛生局與香火鼎盛的桃園景福宮合作舉辦「心安大吉」心理健康宣導活動。





為迎接 115 年農曆新春，桃園市政府衛生局特於今（115）年2月7日與香火鼎盛的桃園景福宮合作舉辦「心安大吉」心理健康宣導活動，與民眾一同參與「好運大籤筒」互動，並感性呼籲大眾在忙碌的歲末年終，除了祈求平安，更要適時關照內心，與心理壓力「說再見」。

衛生局表示，社區心理衛生中心是民眾心理健康的堅強後盾，此次特別結合大廟祈福文化，希望讓心理健康走入社區，使服務更貼近生活，本次活動設計了多項有趣的互動關卡：

「春節大智慧」把關心說得更剛好：透過九宮格圖文翻牌，引導民眾練習如何友善表達關心，避免無意間造成彼此的心理負擔，讓互動更輕鬆沒壓力。

「迎向新年，從心開始」心理測驗：由專業心理師運用牌卡，協助民眾從人際、自我或生涯三大主題中覺察近期狀態，並獲得專屬的祝福小語與對應色卡。

「馬上有籤」心理抽籤：民眾持測驗色卡前往對應籤筒抽籤，領取專屬平安書籤及宣導品，藉由文字溫度找回內心的從容。

「馬年留字・桃園寄心」寄送關懷明信片：邀請民眾寫下對未來自己或親友的祝福，衛生局將於農曆年前寄出，將這份手寫的溫暖精準傳遞到收件者手中。

衛生局也邀請市民追蹤社區心理衛生中心官方網站、Instagram、Threads及FaceBook，即時掌握活動資訊與心理健康知識，從日常生活中共同守護你我的心理健康。

桃園市社區心理衛生中心

FaceBook：www.facebook.com/share/1FyyZiMiuR/?mibextid=wwXIfr

Instagram：https://www.instagram.com/tycgmental1995

Threads：https://www.threads.com/@tycgmental1995

官網：https://mental.tycg.gov.tw/

專線：03-3325880



