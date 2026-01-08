心寬體胖不是「ㄆㄤˋ」！正確讀音曝光 家長震驚：唸錯30年

生活中心／朱祖儀報導

有家長看到小孩的考卷，才知道自己唸錯讀音。（示意圖／資料照）

一直以來都唸錯了？一名家長看到小孩的國文考卷，看到兒子寫錯注音，才驚覺「心寬體胖」的胖字竟然不是「ㄆㄤˋ」而是「ㄆㄢˊ」，驚喊錯了30年，文章曝光後掀起討論。

一名網友在Threads分享小孩的國文考卷，看到題目要求寫出不同的讀音，其中心寬體胖的讀音被圈起來，老師用紅筆寫下「ㄆㄢˊ」。原PO看到後才驚覺，原來這個成語中的「胖」不讀ㄆㄤˋ，「我一直錯了30幾年啊啊啊～～真的是見識淺薄」，好奇有沒有人和他一樣？

不少人也感到震驚表示，「什麼！我現在才知道」、「什麼！居然唸盤」、「原來如此，我43歲了，也唸錯了30幾年，長知識了」、「我也是看到兒子作業才知道我都唸錯」、「最近也跟著今年剛上小一的女兒，一起重新學國語了。」

但也有網友指出，「『心寬體胖』一直是ㄆㄢˊ沒錯喔」、「我34歲了，國小就是教ㄆㄢˊ」、「以前就是這樣教，只是大家會故意唸錯的」、「至少20年前的小學就在教了。」

從教育部重編國語辭典修訂本看到，心寬體胖的胖字確實要讀「ㄆㄢˊ」，整體意思是心境樂觀開朗，生活無憂無慮，身體自然舒坦」。而胖不同讀音，意思也不一樣，讀「ㄆㄤˋ」時是身體豐肥、脂肪多的意思，讀「ㄆㄢˊ」則是安泰寬舒。

