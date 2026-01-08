心寬體胖唸「ㄆㄤˋ」錯了！正確讀音曝 網愣：錯了30幾年

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日有家長分享，意外從孩子考卷上發現，自己竟將「心寬體胖」的胖念錯多年，正確發音是「ㄆㄢˊ」，讓他直呼「原來我一直錯了30幾年」，引起網友熱議。

這名家長分享孩子考卷，只見題目要求寫出不同的讀音，並列出「肥胖」及「心寬體胖」，孩子則將2個詞之中的胖都寫為「ㄆㄤˋ」，被老師用紅筆圈起來，並訂正唸法是「心寬體胖(ㄆㄢˊ)」，讓他驚呼「原來我一直錯了30幾年啊啊啊～～真的是見識淺薄⋯有人跟我一樣的嗎？」

貼文一出，不少人也紛紛表示「原來如此 我43歲了也唸錯了30幾年 漲知識了」、「最近也跟著今年剛上小一的女兒，一起重新學國語了」、「什麼我現在才知道」、「什麼！居然念盤？」；也有人則指出「以前就是這樣教，只是大家會故意念錯的」、「心寬體胖一直是ㄆㄢˊ沒錯喔！」、「我34歲了，國小就是教ㄆㄢˊ」。

教育部網站《國語辭典簡編本》和《重編國語辭典修訂本》也說明，「心寬體胖」的胖就唸作「ㄆㄢˊ」，比喻心胸開闊沒有煩惱，體貌自然舒泰。

