心寬體胖讀音不是「ㄆㄤˋ」 家長看國小兒考卷愣：念錯30年

一名網友分享兒子的國小國語考卷，其中「肥胖」與「心寬體胖」兩題要求寫出不同的「胖」字讀音，結果兒子在「心寬體胖」的「胖」被老師訂正為「ㄆㄢˊ」，讓他直呼不可思議，貼文也引發網友熱烈討論。

原PO昨（7）日於Threads上傳國小兒子的國語考卷，只見其中一大題為「寫出不同的讀音」，第一小題有兩個題目，分別是「肥胖」及「心寬體胖」，要求學生寫出兩種「胖」的讀音。

原PO的兒子在第一小題中，將「肥胖」的「胖」寫作「ㄆㄤˋ」，但「心寬體胖」的「胖」則被老師用紅筆訂正為「ㄆㄢˊ」，讓他看了超驚訝，發現自己念錯了30年，忍不住感嘆「真是見識淺薄，有人跟我一樣嗎？」

廣告 廣告

《中時新聞網》實際查閱教育部《國語辭典簡編本》及《辭典修訂本》後發現，「心寬體胖」中的「胖」讀音皆為「ㄆㄢˊ」，但值得注意的是，在簡編本中已找不到「心寬體胖」，僅保留「心廣體胖」。

原PO的貼文上線後，引發網友熱議，有些人表示這個讀音本來就是「ㄆㄢˊ」；也有人和原PO一樣感到震驚，更有家長分享，自孩子上小學一年級開始，每天陪讀功課時，才發現許多字的讀音甚至筆畫都與原本認知不同。

網友留言，「原來如此，我43歲了也唸錯了30幾年，長知識了」、「至少20年前的小學就在教了」、「什麼！居然念『ㄆㄢˊ』」、「最近也跟著今年剛上小一的女兒，一起重新學國語了」、「一直是『ㄆㄢˊ』沒錯喔」。

更多中時新聞網報導

MLB》岡本和真選藍鳥 笑稱女兒指定的

葛兆恩操刀 重現經典三大難高音

阿里山黑熊 4度入工寮覓食