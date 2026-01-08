心寬體「胖」不唸ㄆㄤˋ！正確讀音曝 她看國小兒作業驚呼：錯了30年

一名家長看到孩子作業才知道自己一直唸錯「心寬體胖」。（示意圖／Pexels）

「心寬體胖」的「胖」原來不唸「ㄆㄤˋ」？一名家長日前在社群平台Threads上分享兒子國小國語考卷內容，意外發現自己唸錯多年的詞語，讓她驚呼「原來我錯了30幾年！」此貼文引發網友熱烈討論，許多人也表示同樣首次得知正確讀音，直呼「長知識了」。

原PO近日上傳兒子國小的國語考卷照片，其中一題要求學生針對「胖」字的不同詞語寫出相異的讀音。題目舉出「肥胖」與「心寬體胖」兩個例句。原PO的兒子分別寫下「ㄆㄤˋ」與「ㄆㄤˋ」，但後者被老師用紅筆訂正為「ㄆㄢˊ」，讓她相當錯愕。

她在貼文中寫道，「真是見識淺薄，原來我一直唸錯了30幾年，有人跟我一樣嗎？」並感嘆自己對語文的了解原來仍有盲點。貼文迅速引發共鳴，不少網友留言表示，「『心寬體胖』一直是ㄆㄢˊ沒錯喔」、「43歲了才知道，原來唸ㄆㄢˊ」、「我也是看到兒子作業才知道我都唸錯」、「至少20年前的小學就在教了」。

也有家長分享，孩子上小學後，自己每天陪讀才發現不少字的讀音、筆劃或用法與以往認知不同，直呼「最近也跟著今年剛上小一的女兒，一起重新學國語了」。

事實上，《教育部重編國語辭典修訂本》對此已有明確說明。「胖」若唸作「ㄆㄤˋ」，意指身體肥胖，如「肥胖」、「胖娃兒」；若唸作「ㄆㄢˊ」，則解釋為「安泰寬舒」，常見用法即為「心寬體胖」、「心廣體胖」等，詞源可追溯至《禮記．大學》：「富潤屋，德潤身，心廣體胖。」

