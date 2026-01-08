心寬體「胖」竟不唸ㄆㄤˋ！ 家長驚呆：唸錯30年

日前有一名網友分享兒子的國小國語考卷，其中題目出了「胖」這個字，要求寫出不同的讀音，家長這才發現原來「心寬體胖」正確讀音，不念「ㄆㄤˋ」而是念「ㄆㄢˊ」，讓他直呼自己念錯30年，引發網友熱烈討論。

網友上網PO文說，兒子國小國語考卷，要求寫出不同的「胖」字讀音，兒子在第二題被老師訂正為心寬體「胖ㄆㄢˊ」，有網友直呼自己唸錯了30幾年，也有人說，這個詞其實一直都是念ㄆㄢˊ！

而在教育部國語辭典中，原來胖字兩種讀音意思大不同，當字念ㄆㄤˋ時代表身體豐肥、脂肪多，但念 ㄆㄢˊ則代表安泰寬舒，出自古文《禮記．大學》中「富潤屋，德潤身，心廣體胖」。

廣告 廣告

國文老師張璿說明，只要是從文言文當中截取出來，就是古文、成語、古代的詩詞，就要按照那個讀音，會變成說現代很少使用。

張璿另指出，還有其它多音字包含「文」過飾非唸ㄨㄣˋ，是掩飾過失意思，還有「浩浩湯湯」的ㄕㄤ ㄕㄤ，是水流盛大的樣子，「龜茲」念ㄑㄧㄡ ㄘˊ，則是漢代西域國之一。

其他多音字的唸法。圖／台視新聞製圖

這回國小試卷「心寬體胖」的胖，原來不唸「ㄆㄤˋ」，喚起不少人過去求學時的回憶，也引發討論。

台北／王孜筠、盧柏璁 責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

台鐵「ㄊㄔ」車站在哪？網友瘋猜破解密碼 真相曝光

教育部辭典「早上（˙ㄕㄤ）」讀音引議 國教院解釋了

「ㄑ+ㄙ」？「ㄥ+ㄙ」？ 注音「ㄠ」寫法家長好困擾