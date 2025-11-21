心律不整反要喝咖啡？最新研究曝光震撼醫界

生活中心／杜子心報導



很多心律不整的患者長年被醫師叮嚀「少喝咖啡」，深怕一杯下肚就讓心跳失控。不過最新刊登在《美國醫學會期刊（JAMA）》的臨床試驗卻直接推翻大家的既定印象。研究團隊把他們分成「每天至少喝一杯含咖啡因咖啡」與「完全禁咖啡因飲品」兩組，包括茶、能量飲、甚至無咖啡因咖啡都不能碰。半年後結果公佈，喝咖啡組的復發率只有 47%，不喝咖啡的卻高達 64%，等於喝咖啡者復發風險降低將近4成。





心律不整患者喝咖啡組的復發率只有 47%，不喝咖啡的卻高達 64%。（圖／翻攝自臉書蔡明劼醫師 健康。瘦身）

新陳代謝內分泌科醫師蔡明劼在臉書粉專解讀這份名為「DECAF 隨機臨床試驗」的研究指出，這是第一個直接比較「喝 vs. 不喝咖啡」對心律不整病人的差異，研究鎖定 200 名平均 69 歲、曾有心房顫動（AF）或心房撲動的病人，這些人都準備接受「心臟電擊復律」來恢復正常心律。研究顯示，喝咖啡不但沒有造成心悸或讓心律更亂，反而可能帶來保護效果。

蔡明劼指出研究裡的咖啡指的是一般濃度、天然咖啡因的現煮咖啡，不包括能量飲料或高劑量咖啡因補充品。（圖／翻攝自臉書蔡明劼醫師 健康。瘦身）

研究團隊也提出可能機制：一、咖啡因會阻斷腺苷受體，而腺苷被認為與誘發心律不整有關；二、咖啡具抗發炎特性，可減少與心房顫動相關的慢性發炎；三、咖啡因提振精神、提升活動量，身體動得越多，本來就有助穩定心律。甚至不排除「戒咖啡引起戒斷反應」會讓完全不喝的那組更容易心律不穩。不過蔡明劼也提醒，研究裡的咖啡指的是一般濃度、天然咖啡因的現煮咖啡，不包括能量飲料或高劑量咖啡因補充品，每個人的身體反應不同，如果喝咖啡後會心悸、焦慮或睡不好，當然沒必要硬撐；但如果原本就有喝咖啡的習慣、身體也沒明顯不適，其實完全不需要刻意戒掉。









