心律不整喝咖啡 復發降39%

嚴格來說，自律神經失調並不是一種疾病，主要是因為神經系統裡的交感與副交感神經失衡，因而誘發身體出現各種不適，進而影響生活品質。臨床心理師李偉康指出，簡言之，身體的自律神經系統就像一座蹺蹺板，一旦其中一端的交感神經過於發達，另一端的副交感神經沒被活化，就會出現所謂的自律神經失調。 其實原因不難理解，李偉康解釋，當我們早上醒來開始活動或工作，就是交感神經活化的時間，讓身體處於戰鬥的狀態，準備把最大的能量，拿來應付白天的各種活動。這時，心跳和呼吸會變快、腸胃蠕動就會減慢、肌肉會比較緊繃，膀胱也會跟著收縮，為的就是讓身體處在一個活動的狀態下。 反之，當晚上休息時，就該換副交感神經上場，身體會進入一種休息放鬆的模式，讓腸胃開始消化蠕動、心跳呼吸變緩、肌肉和膀胱隨之放鬆。「問題是，現在的生活節奏與各種壓力，可能已經不分白天和黑夜，尤其是得加班、熬夜工作的人，或是因為科技發達，讓看不見的工作緊箍咒以及社群人際壓力，可能24小時都如影隨形的情況下，造成許多人連在晚上的休息時間，都處於高焦慮、高緊繃的交感神經亢奮狀態中，長期下來，自然就會出現各種不適。」李偉康解釋。 失調現象年輕化， 誘發多種病症許多有

常春月刊 ・ 20 小時前