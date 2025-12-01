心律治療新突破！「雙腔無導線心律調節器」造福患者

【健康醫療網／記者陳靖安報導】臺大醫院心臟內科心律不整團隊成功完成國內首批「雙腔無導線心律調節器」的臨床植入，突破多年以來無導線節律器僅能單腔起搏的局限，邁入心律調控治療的新世代，患者也可望多一項治療選擇。

從「單腔」到「雙腔」！心律治療的革命性突破

臺大醫院表示，在臨床試驗期間共完成 5 位患者植入，追蹤時間近三年。研究結果顯示，裝置運作穩定可靠，心房與心室可維持良好同步性，患者在心臟功能、運動耐受度與生活品質等方面皆獲得顯著改善。該系統已於2025年9月獲 TFDA 核准，預計於 11月底至12月初正式納入臨床照護。

廣告 廣告

過去在台灣已上市的無導線節律器均為單腔（心室型），無法進行心房起搏，因而限制適用族群。由於心房肌層比心室更薄，如何將僅重 2.1 公克的無導線起搏器穩定固定於心房壁上是一大技術挑戰。因此，雖然心室型無導線節律器已上市多年，但能進行心房起搏的系統直到今日才得以廣泛臨床應用。

三大突破：安全舒適提升、電池延長壽命、心室同步技術

臺大醫院說明，此次引入的雙腔無導線心律調節器系統具備三大突破：

一、安全與舒適性提升

此創新技術無需植入胸前導線與皮下電池，採微創方式經由股靜脈將起搏器送入心臟，裝置體積小如子彈，術後幾乎無疤痕。此設計可大幅降低導線相關併發症與感染風險，患者術後能快速恢復日常生活與運動，顯著提升安全性與舒適度。新一代裝置的電池壽命可達 8 至 12 年，亦減少因電力耗盡而需再次手術的次數。

二、電池可更換、延長使用壽命

當電池耗盡時，醫師可透過微創方式取出舊裝置並植入新節律器，不需在體內另裝新系統。此特性對於年輕患者尤其有利，減少重複手術風險與長期累積負擔。

三、心房起搏與心房—心室同步技術

約半數心搏過緩患者為竇房結功能不全所致，過去的無導線節律器僅能刺激心室，無法協助心房起搏，限制了適用族群。此系統可在心房直接起搏，並透過體內無線通訊與心室起搏器協同運作，實現雙腔同步起搏（Dual-Chamber Pacing），模擬正常的心臟電生理節奏，改善血液動力學效能與臨床預後。

期望提升心臟收縮效能 未來造福更多病患

目前的無導線心律調節器仍主要置於右心室進行起搏。相較之下，傳統有導線節律器可利用患者自身的心室傳導系統，使心室收縮更為同步。值得期待的是，能利用心室傳導系統的無導線起搏技術已進入人體臨床試驗階段，未來可望進一步提升心臟收縮效能，造福更多病患。

【延伸閱讀】

天氣忽冷忽熱「心律不整風險飆」！醫揭高危族群 1新型治療降風險

心悸胸悶別輕忽！醫：中風與心律不整呈高關聯



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66932

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw