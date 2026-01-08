「心快碎光了」辛柏毅上尉墜海失聯逾40小時 家屬焦急求問神明：只想再見你一面

飛官辛柏毅上尉至今下落不明，引發軍方、海巡及家屬高度焦急。（翻攝自IDF經國號臉書）

空軍花蓮基地一架編號6700的F-16V戰機，6日晚間執行例行性夜間飛行訓練時，在花蓮豐濱鄉東面10海浬處突然失聯。駕駛該機的飛官辛柏毅上尉至今下落不明，引發軍方、海巡及家屬高度焦急。

空軍司令部初步調查顯示，辛柏毅在失事前曾於2,600呎高度三度發出「跳傘」呼叫，且雷達紀錄顯示戰機從7,600呎急速重墜，最後消失在1,700呎高度。儘管辛柏毅曾呼叫準備彈射，但搜救單位至今仍未偵測到跳傘求救信標訊號，推測可能因高度過低或程序受限，導致信標未能即時啟動，增加搜尋難度。

面對惡劣的海象與時間壓力，搜救行動進入關鍵階段。海巡署自案發第一時間起，便持續派遣3艦12艇次及大量岸際搜救人力。國防部與內政部空勤總隊也同步啟動大規模陸海空協作，累計出動空軍18架次及海軍艦艇，地面部隊與岸巡人員則沿著海岸線巡查任何可疑跡象。軍方根據機載系統回傳數據推估，受海流影響，失事點後的漂流方向可能正往南側推進。

現年29歲的辛柏毅平時表現優異，且才剛與同在軍中服役的妻子完成婚禮，並於今年1月初結束蜜月返台。不料歸建部隊僅短短兩天就發生憾事，令家屬悲痛萬分。

辛柏毅的小姨子7日在社群上連番發文，字字泣訴姊姊因憂心丈夫而「哭到瘋掉」，全家人在煎熬中度日如年。家屬透露，雖然知道專業搜救正在進行，但因至今音訊全無，在身心幾近崩潰的情況下，決定尋求宗教力量的慰藉，發文請求網友推薦花蓮當地的宮廟資訊，期盼能藉由神明指引尋得下落。

家屬心碎表示，現在唯一的願望就是能找到辛柏毅，並向失蹤的姊夫喊話「一定要撐住」，強調「無論有沒有存活都沒關係，我們只想再見你一面」。目前家屬已選定兩處廟宇準備前往問事，並對廣大網友的集氣與建議表示感激。即便海象嚴峻、黃金搜救時間一分一秒流逝，各單位仍不放棄任何希望，持續在花蓮石梯坪外海一帶積極尋人，盼能早日帶辛柏毅上尉回家。

