心思縝密！男畫「藏寶圖」藏槍怕忘記 反成警破案關鍵
花蓮警方日前成功查獲一起毒品及槍械案件，關鍵線索竟是一張手繪地圖。移民署花蓮專勤隊接獲情資，指稱一名李姓男子持有毒品及槍械，警方前往搜查時在其住處發現海洛因及安非他命等毒品，卻未尋獲槍枝。正當調查陷入僵局時，警方意外在屋內發現一張手繪地圖，經突破男子心防後確認，這張「藏寶圖」正是指向槍枝藏匿處的關鍵線索。
移民署花蓮專勤隊根據情報，得知李姓男子持有毒品及槍械，看準時機上門蒐證。警方在搜查過程中，仔細檢查房間內的每個角落，包括櫃子上方和圓形鐵盒內都發現了毒品。但警方始終沒能找到情報中提及的槍枝。就在調查陷入困境之際，眼尖的員警發現了一張特殊的手繪地圖，引起了他們的高度關注。
經過進一步調查，警方確認這張地圖指向的正是槍枝的藏匿地點。地圖上清楚標示了天橋位置及行走路線，沿著鐵路段旁的小路直行就能抵達目的地。據了解，李姓男子去年9月因擔心槍枝放在家中會被發現，便將其藏在美崙溪畔。警方依據地圖指示，經過兩次挖掘工作，最終成功找到了改裝的手槍及相關零件。移民署花蓮查緝隊副隊長廖義群表示，全案已依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例，將嫌犯移送花蓮地檢署偵辦。李姓男子原本為了怕自己忘記槍枝藏匿位置而特別繪製這張「藏寶圖」，沒想到反而成為警方破案的關鍵線索，讓他的違法行為無所遁形。
《TVBS》提醒您：
◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬
◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885
