心悸、容易喘可能為心房顫動初期症狀 若嚴重恐增中風風險
〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市萬芳醫院心臟內科醫師莊再庚表示，心房顫動病人初期頻遇心悸或容易喘等狀況，常誤以為是焦慮、壓力大或老化現象，錯失及早治療時機。臨床統計也顯示，心房顫動患者中風風險高於一般人，但不少人是在中風發生後，才回頭追查真正原因。莊再庚提醒，若民眾察覺心跳異常，或收到智慧型穿戴裝置的心律警示，應及早就醫檢查，才能最低中風風險。
萬芳醫院提到有一名導遊阿盛常帶團爬山，卻在近半年感到心悸、呼吸容易喘促，心跳也忽快忽慢情形。阿盛原以為是咖啡攝取較多，或連續帶團過於疲勞，直到智慧型手錶接連跳出「心律不整」警示，就醫檢查後確診為心房顫動。
莊再庚說明，心律不整常見有「跳得快」與「跳得亂」兩大特徵，其中「亂」的風險更高。正常運動後雖會心跳加快，但節律仍規律；若是心房顫動發作，患者往往會感覺胸口像被亂敲鼓般忽快忽慢，甚至出現「跳拍、漏拍」的不適感。更嚴重的是，當心臟無法有效收縮、血液流動變慢時，左心耳易形成血栓，一旦血栓隨血流進入腦部，便可能引發栓塞性中風。
莊再庚解釋，治療方式需依症狀嚴重程度與心臟結構評估，可採藥物或介入性治療。醫療團隊考量阿盛活動量大、不希望長期依賴藥物，建議他接受新型「脈衝場消融術(Pulsed Field Ablation, PFA)」。PFA屬於非熱能消融技術，透過超短脈衝電場造成心肌細胞不可逆電穿孔，精準阻斷異常電訊號，避免傳統電燒可能因熱傳導而波及食道或膈神經的風險，安全性更高。手術時間也大幅縮短，從以往需三至四小時，縮減至約一小時完成，傷口小、恢復快，多數患者隔天即可出院。阿盛重返導遊工作，身體也恢復健康。
不過，莊再庚提醒，手術成功並不代表一勞永逸，高血壓、肥胖、抽菸、缺乏運動或飲酒過量，都是心房顫動復發的重要危險因子。病人仍須依醫囑定期追蹤，維持良好生活型態，並避免劇烈溫差刺激與過度勞累。他也補充，若民眾察覺心跳異常，或收到智慧型穿戴裝置的心律警示，應及早就醫檢查。
