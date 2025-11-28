心悸、怕熱、體重暴瘦？當心是「甲狀腺亢進」！醫提醒：嚴重恐釀「甲狀腺風暴」致休克
一旦身體代謝突然加快、心跳異常、體重持續下降卻食慾大增，可能不是壓力或氣候作祟，而是「甲狀腺亢進」在作怪。醫師提醒，甲狀腺亢進症若未即時治療，嚴重者可能引發「甲狀腺風暴」，導致高燒、心律不整甚至休克。建議出現心悸、手抖、怕熱、出汗多、體重下降但食慾旺盛、月經不規則、頸部腫大或突眼等甲亢症狀，應儘速就醫檢查，避免發生急重症狀況。
甲狀腺亢進害全身失衡 葛瑞夫茲氏症最常見
甲狀腺位於頸部前方的小腺體，形狀如蝴蝶般，主要負責調節全身的能量代謝與體溫。當甲狀腺分泌過多賀爾蒙時，會導致身體代謝速度過快，進而出現心悸、手抖、怕熱、出汗多、體重下降但食慾旺盛、月經不規則、頸部腫大或突眼等症狀，即為「甲狀腺亢進症」。
臺北市立聯合醫院仁愛院區內分泌及新陳代謝科主治醫師吳佳潔指出，造成甲狀腺亢進（Hyperthyroidism）的原因多樣，包括：
葛瑞夫茲氏症（Graves’ disease）
甲狀腺結節或腺瘤過度活躍
甲狀腺發炎導致賀爾蒙短暫釋放
攝取過多含碘食物或服用含碘藥物
其中，以自體免疫性疾病「葛瑞夫茲氏症（Graves’ disease）」最為常見。由於身體的免疫系統誤將甲狀腺當作外敵，而持續刺激甲狀腺分泌賀爾蒙。
甲狀腺亢進治療以藥物為首選
甲狀腺亢進的治療主要目標是讓賀爾蒙分泌恢復平衡，並減少對身體的過度刺激。吳佳潔進一步說明，甲亢初期多以藥物治療為主，透過抑制賀爾蒙製造的藥物來控制病情，必要時可合併心臟用藥以減輕心悸與手抖等不適。治療期間需定期抽血檢查甲狀腺及肝功能，以確保藥物劑量合宜。
若藥物治療成效不佳或病情反覆發作，可能會建議進行放射性碘治療。吳佳潔表示，放射性碘會被甲狀腺吸收並選擇性破壞過度活躍的細胞，使賀爾蒙分泌恢復正常。部分病人治療後可能轉為甲狀腺功能低下，需補充賀爾蒙藥物。如腺體明顯腫大、懷疑腫瘤或不適合放射性碘治療的情況下，則可採取手術方式切除部分或全部甲狀腺。手術後需持續追蹤甲狀腺功能，確保身體狀況穩定。
甲亢飲食及日常照護
除了醫療治療外，日常生活管理（飲食與作息）也是穩定甲狀腺功能的重要一環。吳佳潔提醒，甲狀腺亢進患者在飲食上應注意碘的攝取量，不宜過多食用高碘食物，如海帶、紫菜、昆布、海鹽等。同時，應減少咖啡、濃茶、能量飲料等刺激性飲品，以免加重心悸、焦慮與手抖等症狀。
由於甲狀腺亢進患者的代謝旺盛容易消耗熱量，若飲食控制過度反而容易出現營養不良或肌肉流失。因此，吳佳潔建議，應攝取足夠的蛋白質與熱量，選擇均衡飲食，防止體重過度下降。搭配適量運動以維持肌力。
此外，規律的作息與穩定的情緒同樣關鍵。壓力與睡眠不足會影響內分泌平衡，導致賀爾蒙波動，加重症狀。保持心情放鬆、維持生活節奏，有助提升治療穩定性。最重要的是，定期回診追蹤並依醫師指示調整藥物，是維持治療成效的關鍵。
資料提供：臺北市立聯合醫院
責任編輯：林勻熙
核稿編輯：曾耀儀
