心悸、頭痛恐是「劇烈地磁擾動」害的 醫示警：3族群有威脅

中央氣象署近日發布「太空天氣警示訊息」，指出20日起，地球磁場擾動預計持續45小時，最大規模可能短暫達到劇烈磁暴等級，並對網路、無線電及電力系統造成影響。對此，過去有醫師指出，強烈的地磁擾動會干擾人體的自律神經、心血管系統與睡眠節律，更對高血壓、心律不整或動脈硬化族群是隱形威脅。

基因醫師張家銘過去曾在臉書粉專發文表示，劇烈地磁風暴不只是讓飛機無線電出問題、GPS失去準確性，還會深深影響人類身體，這是來自世界各地多篇醫學與物理學術期刊的研究結論。他強調，過去十年，來自芬蘭、俄羅斯、美國、日本的研究團隊皆相繼證實，強烈的地磁擾動會干擾人體的自律神經、心血管系統與睡眠節律。

張家銘稱，這幾天若是發現，心跳加快、血壓升高、出現心悸感，不用太驚慌，系統性文獻回顧已確認，在強烈地磁風暴期間，心肌梗塞、急性冠心症、與中風的發生風險，平均提高了25%至60%，而原因是來自磁場擾動會干擾交感神經，使得血壓上升、心跳不規則，尤其對已有高血壓、心律不整或動脈硬化等族群，更是一種隱形威脅。

此外，他還提到，除了心血管，地磁變化也會影響褪黑激素的生成。這種激素是幫助人們入睡、調節情緒與生理時鐘的重要角色，在磁暴來臨時，有研究觀察到受試者在腦波變化、REM睡眠比例降低、焦躁情緒增加等現象。這些都來自嚴謹的實驗設計與生理監測，不是主觀感受。也難怪不少人在磁暴發生時會覺得「心浮氣躁、怎麼都睡不好」，甚至有些人還會出現短暫的記憶模糊或注意力難以集中。

「為什麼不是每個人都有感覺？」張家銘回應，地磁風暴並不會影響每個人，但有些人特別容易受到波動影響。這在科學上稱為電磁敏感體質。

