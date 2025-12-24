心情不好就想殺人 網友貼文涉恐嚇公眾被逮

cnews204251224a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

桃園市政府警察局刑事警察大隊，執行網路巡邏時，發現1名劉姓男子，涉嫌於網路社群平台張貼涉及隨機襲擊事件的文字內容，包括有「心情不好就想殺人」、「想打扮成小丑殺人」等。桃園市刑大表示，相關言論已足以引發不特定多數人的恐慌，嚴重影響社會安定。除通知平台將貼文下架，也同步成立專案小組展開調查，循線逮獲劉男，訊後依涉嫌恐嚇公眾罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

桃園市刑大表示，員警檢視劉男發文內容，提及「被診斷有反社會人格」、「心情不好就想殺人」等語，還描述有「想打扮成小丑殺人」等具體暴力想像內容。員警循線追查，昨（23）日成功將劉男拘提到案，展現即時應處與防範潛在危害的作為。初步調查，劉男目前待業中，將持續釐清發文動機，並深入追查是否涉及其他不法行為。

廣告 廣告

警方呼籲，網路並非法外之地，民眾應理性自律，切勿於網路或社群媒體散布涉及暴力、威脅或足以引發社會大眾恐慌之言論，以免觸法。另外提醒民眾，如發現網路上有恐嚇、暴力或危害公共安全的言論，請即時向警方通報，共同維護社會秩序與公共安全。

照片來源：桃園市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

衝火鍋店砍人 5惡煞落網1人背8條詐欺通緝

通訊軟體接單親送到府 38歲男涉販毒3個月被逮

【文章轉載請註明出處】