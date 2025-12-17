心情不好是因為「坐太久」？專家列「4個輕度活動」讓隔天心情變好

你是久坐族嗎？隨著工作型態和生活方式的改變，現代人一坐就是好幾個小時，長時間久坐不只容易讓身體不舒服，還可能增加罹患慢性疾病的風險。董氏基金會指出，研究發現只要用一些輕度活動來取代久坐行為，就能讓隔天的心情變得更好。也建議平時沒時間運動的民眾，不妨把輕度活動融入日常生活中，動一動對身心都有幫助。







久坐導致情緒低落



你每天「坐」了多久？根據一篇2025年9月發表於《運動與鍛鍊心理學期刊》（Psychology of Sport and Exercise）的研究指出，每天只要少坐一點、多動一點，隔天就能感受到情緒與精神狀態提升。

這項研究由德州大學阿靈頓分校與澳洲莫納什大學的研究團隊合作進行，以354名健康的年輕成人為對象，進行7～15天活動測量，記錄每日睡眠、久坐時間、輕度活動以及中高強度運動，探討不同活動在24小時行為分配中的變化，如何影響隔天的心情與活力。

結果發現，輕度活動與隔日情緒與活力的提升關聯最強，受試者只要增加一些走路、家務等輕度活動，隔天情緒就會更穩定、感到更有活力；相反地，久坐時間增加，隔天情緒低落的可能性也會升高。此外，研究發現中到高強度運動，如跑步、健身，也有助於改善情緒，但效果不如輕度活動顯著。





多曬太陽、多活動改善情緒



國立屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興指出，這結果呼應世界衛生組織（World Health Organization，WHO）於2020年提出的建議，除了每週累積150～300分鐘的中強度運動，單純減少久坐時間本身就能促進心理健康。

徐錦興表示，長久以來大眾普遍認為「運動一定要流汗、達到特定強度或時長才有效」，讓許多人覺得運動門檻過高。然而，現在的重點更在於減少久坐時間、增加日常動態活動，只要多曬太陽、多活動，就有助於改善情緒；若再提升至中高強度運動，則可進一步刺激腦內啡與多巴胺，使身心更健康。





4個輕度活動取代久坐



董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，研究指出只要從事輕度活動、取代久坐行為，就能讓隔天的心情感覺更好，建議沒有時間運動的民眾，可以將輕度活動融入日常生活中：

搭公車前先走一站再搭車，或提早一站下車走回家。

看電視可以站著看10分鐘，順便做點簡單伸展、超慢跑。

坐在沙發上也能抬抬腿、墊墊腳，活動一下腹部和下半身。

工作時起身走動或去洗手間，避免一坐就是連續好幾個小時。

葉雅馨提醒，覺察自己是否有壓力以及久坐很重要，長時間久坐和隔天心情變差其實很有關係，尤其是在壓力大、同時有很多重要事情在進行，覺得悶悶不樂的時候，更不要一直坐著不動，反而要起來活動一下。很多人壓力太大、很累時會想趕快把事情做完或乾脆躺在床上，但這樣反倒會讓效率變差、心情更低落，這時不妨讓身體動一動。

