心情不好洩憤？租客套房內卡式爐燒「床墊」縱火

花蓮市一名女子無業又拖欠半年房租，疑似心情不佳，竟然在二樓租屋套房內用卡式爐點燃床墊，火勢迅速蔓延，濃煙還波及到其他大學生房客，幸好鄰居察覺趕緊用滅火器控制火勢，疏散住戶。

一上樓發現濃煙密布，旁邊房間隱約冒出火光已經失火了。附近鄰居vs.到場員警：「有那個，滅火器，滅火器這邊，這邊在燒啦。」

第一時間鄰居和員警，也立刻疏散其他住戶。附近鄰居vs.到場員警：「起火了，你們先出來啦，滅火器啦，再拿滅火器，住戶全部出來。」

起火地點在花蓮市建國路二段的一棟民宅，上個月21號上午11點多，民宅2樓突然起火，濃煙直逼三四樓情況危急，員警到場在門口發現一名女子神情恍惚全身沾滿灰燼衣服都被燒得焦黑，行跡非常可疑。

到場員警vs.涉縱火房客：「（你幹嘛燒東西），我沒有燒東西，（那不是你住的嗎），是我住的，我沒有燒東西，（你沒有燒東西，那不然裡面是什麼東西），我真的不知道啦。」

雖然女子否認但還是被依縱火現行犯逮捕，原來49歲的蒲姓女子就是2樓起火點的房客，他供稱因為心情不好情緒不穩，在房內用卡式爐點燃床墊，火勢迅速蔓延。

遭縱火租處房東：「好險我們家的鄰居有發現，所以拿著滅火器，就直接到現場去滅火，學生也就是發現異常，之後通知消防隊，就除了她的房間燒毀，其他部分就是沒有，受到太嚴重的損毀。」

房東透露整棟民宅分租8人大多都是大學生，至於這名縱火房客其實9月已經租約到期，不願搬又拖欠6個月房東也很困擾，欠租房客都還來不及趕走，沒想到就先縱火害房東損失估計30萬，還差點波及其他大學生房客，已經涉公共危險罪送辦。

