心情不好縱火燒屋！害情侶檔天人永隔…縱火慣犯「智力低下」判關8年

記者莊淇鈞、吳泊萱／新北報導

男扮女裝的24歲曾姓男子，因心情不好在家燒窗簾，縱火後抱著飼養的布偶貓逃生。（圖／資料照）

新北市新莊區去年10月發生縱火案，一名24歲曾姓男子因心情不好在租屋處縱火燒窗簾，害住在隔壁房間的一對情侶檔嗆傷，其中吳女因一氧化碳中毒、吸入性燒灼傷，送醫不治。全案經國民法官開庭審理，認為曾男受過往施用毒品影響犯案，加上縱火後曾按門鈴提醒鄰居打119求救，依殺人罪判處8年有期徒刑；全案仍可上訴。

曾有縱火前科的曾姓男子，男扮女裝在家燒窗簾，害隔壁情侶檔1死1傷。（圖／資料照）

檢警調查，2024年10月2日凌晨2時許，曾男因心情不好，在民本街4樓租屋處拿打火機燒窗簾，導致火勢延燒周邊物品及建物，雖未燒毀房屋主要結構，但大量濃煙導致住在隔壁的一對吳姓情侶檔因一氧化碳中毒嗆傷，其中吳女（32歲）因吸入性燒灼傷呼吸衰竭，送醫不治；吳男則因及時送醫，撿回一命。

曾男縱火燒窗簾害鄰居情侶檔1死1傷，國民法官審理後，依殺人罪判8年徒刑。（圖／資料照）

全案經新北地檢署調查偵結後，依殺人罪及殺人未遂罪起訴曾男。國民法官開庭審理認為，曾男在犯案時受到過往施用毒品咖啡包影響，與鄰居吳姓情侶檔及鄧姓房東並無特別仇怨，僅因心情不好就縱火，造成情侶天人永隔，留下難以抹滅傷痛，應量處中度之刑。

國民法官審酌，曾男生長在經濟艱困之環境，僅高中肄業，且智能較一般人低下，在家庭、教育及情感上的支援系統都較為薄弱，且曾有恐嚇取財、妨害秘密、縱火等公共危險罪等判決前科。考量曾男在縱火後曾按門鈴提醒鄰居打119求救，且犯後主動向員警自首，雖未賠償被害人家屬及告訴人所受損害，但考量相關情狀後，依殺人罪判處曾男8年徒刑；全案可上訴。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

