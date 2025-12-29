心情不好、沒男女朋友找AI聊，醫師警告：太沉迷恐導致精神疾病。圖／翻自《每日郵報》示意圖

現代AI人工智能與機器人橫空出世，有許多民眾在心情不好、沒有男女朋友、找不到親人可以發洩時，就會把AI當成朋友訴苦、聊天，不過美國精神科醫生薩卡塔（Keith Sakata）警告，太過沉迷於AI聊天，恐怕會出現反效果，導致出現精神疾病。

跟AI聊 越聊越妄想

據美國《華爾街日報》報導，加州大學舊金山分校（University of California, San Francisco）精神科醫生薩卡塔，治療了12名因為與AI互動而住院的精神病患者，另外還有3名門診患者，也是相同問題來就醫。薩卡塔解釋，患者將自己的妄想當成現實，告訴AI時，對AI發洩情緒，而AI將其視為事實反映回來，於是造成「妄想」不斷循環。

報導提到，自今年春季以來，已有數十起潛在案例浮現，部分民眾在與OpenAI的ChatGPT及其他聊天機器人，進行長時間聊天後，出現妄想性精神病。期間已有數人死於自殺，且至少發生過一起謀殺案。

AI聊天讓他變成精神病患 對OpenAI提告

一名30歲網絡安全專業人士爾溫（Jacob Irwin）就對OpenAI提出訴訟，稱ChatGPT導致他「妄想障礙」，害他長時間住院。爾溫說，他在與AI聊天機器人的互動中，認為自己發現超光速旅行理論，並將AI視為「兄弟」，但這一切都是「幻覺」。爾溫也抱怨，過去的他沒有精神病史，但自從跟AI聊天後，整個人就變得不對勁。

另一名精神病學教授普雷達（Adrian Preda）也指出，AI機器人在聊天互動中，模擬人類之間的關係，因此有機會強化妄想症。這對心靈較為脆弱的個體尤其危險，例如自閉症患者可能會過度地專注特定敘事。

OpenAI發言人對此回應說，該公司正在改進對ChatGPT的訓練，以識別用戶是否出現精神困擾跡象，並緩和對話和引導用戶在現實中尋求幫助和支持。OpenAI公司首席執行官奧特曼（Sam Altman）也承認，與AI互動並尋求陪伴可能會發生問題，但他認為，社會應該要逐步找到平衡模式與解決方法。



