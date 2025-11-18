心情不美麗！周杰倫突限動連發爆粗口 嘆被完美主義逼瘋

天王周杰倫近期忙著籌備新專輯，17日曬出多則Instagram限時動態，他似乎心情不太美麗，先是氣喊：「看到地上一堆線就煩，一首歌音軌幾十個，誰聽得出來。」接著又大嘆下雨天沒球打，讓他想起小時候從窗戶看別人在外面玩，還忍不住爆粗口：「林老師勒！」

天王周杰倫17日突然曬出多則Instagram限時動態大嘆創作心聲。（圖／翻攝IG jaychou）

周杰倫在結束《嘉年華》演唱會世巡後，除了積極透入新專輯製作，也透露正在找尋工作室，不過新歌製作似乎卡關，他日前一連在Instagram上發出6則限動，抒發創作心聲，引發粉絲關注。只見周杰倫最一開始先是PO出一張工作室地板上滿滿的音源線寫下，「看到地上一堆線就煩，一首歌音軌幾十個，誰聽得出來？為什麼要這麼認真？在我休息放假的時候」。

廣告 廣告

周杰倫近期忙著籌備新專輯。（圖／翻攝IG jaychou）

周杰倫似乎心情不美麗，忍不住爆粗口。（圖／翻攝IG jaychou）

接著則是曬出家中愛犬躺在一旁的照片，吐槽牠「這麼安逸的躺著」。外頭下著雨，似乎也讓周杰倫心情不美麗，在第3則限動中無奈寫下，「下雨又沒球打，讓我想起小時候從窗戶看別人在外面玩，我在練琴，林老師勒。」

不僅如此，他接著吐露創作心聲坦言，完美主義的性格真的會把人逼瘋，自己有點受夠了，「我也不算完美主義，只是龜毛，我要放下一些音樂的堅持了，不然光一首歌就夠了，堅持一些小地方反正也沒有金氏紀錄。」最後無奈表示，「音樂好聽就好了 對吧」。

周杰倫坦言，完美主義的性格真的會把人逼瘋。（圖／翻攝IG jaychou）

周杰倫超真實的將心情PO出來，讓大批歌迷忍不住笑說，「這是被加入摯友的感覺」、「周杰倫好瘋，好看愛看」、「居然可以在有生之年聽到周董抱怨，好有親切感」、「周董真的把粉絲當自己人」。

延伸閱讀

金馬62/告五人雲安接入圍喜訊爆烏龍 犬青不爭紅毯第一美：嘴巴管不住

告五人日本開唱！日劇男神藤岡靛驚喜現身：被療癒了

金馬62/超豪華表演陣容公開！戴佩妮、告五人、9m88獻唱入圍曲