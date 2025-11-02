心情差竟縱火燒屋！花蓮女「卡式爐燒床」 鄰居及時通報2學生逃命

女租客因心情不好而點燃床墊。（圖／TVBS）

花蓮市一棟出租套房日前發生火警事件，由於一名蒲姓女房客因心情不佳，竟以卡式爐點燃床墊縱火，造成濃煙密布。所幸鄰居及時發現並通知兩名大學生租客逃離，整起事件無人受傷。警方於現場逮捕了全身沾滿灰燼、衣物燒焦的女房客，並以刑法縱火罪嫌將其移送花蓮地檢署偵辦。此事件不僅造成起火套房嚴重損毀，也讓整棟大樓的住戶安全受到威脅。

女租客因心情不好而點燃床墊。（圖／TVBS）

10月21日上午11點多，花蓮市建國路二段一間出租套房發生火警，有民眾路過時發現黑煙竄出，立即撥打119報案。消防人員到場後確認火災起火點位於二樓一間套房，濃煙已直衝至三、四樓，所幸沒有延燒到其他房間，但起火的套房已一片焦黑，床墊也被燒得像塊黑炭。火警發生時，附近住戶帶著員警上樓查看，兩人看到整層樓煙霧瀰漫都感到震驚。他們發現其中一間房間冒出火光，但屋內沒有動靜，於是員警大聲呼喊提醒住戶逃離。當時有兩名大學生租客聽到呼喊，驚惶逃出，才發現整棟樓都是濃煙。

廣告 廣告

火勢雖很快被撲滅，但套房已布滿灰燼。（圖／TVBS）

消防車迅速抵達現場，立即拉起水線灌救，很快就控制了火勢，所幸沒有人員受傷。然而，在一樓大門前，員警發現一名女子鬼鬼祟祟。這名女房客全身沾滿灰燼，衣物也燒焦。經過警方追問，她最終坦承火就是她放的，原因竟是因為心情不好，用卡式爐點燃床墊。吉安分局太昌所長黃敏表示，經過警方調查，該名女子與火警有密切關聯，所以依法將其逮捕，並以刑法縱火罪嫌將其移送花蓮地檢署偵辦。這起因心情不佳而縱火的事件，不僅燒毀了房間，還危及整棟大樓住戶的安全，讓人不禁質疑房東與其他租客今後如何能住得安心。

更多 TVBS 報導

花蓮女欠租還縱火！稱「心情差」用卡式爐燒床墊 濃煙竄全棟

北市中山區高級住宅大樓火災 地下3樓狂冒煙3小時撲滅

連鎖燒烤店火災！淡定姐帶「整碗冰淇淋」逃難 冷靜大吃

基隆16層大樓8樓驚傳火警！「濃煙伴隨橘紅火光」20多人緊急疏散

