心情差！醉男鬧北捷大直站 遭鋼叉.辣椒水制伏
台北市 / 綜合報導
台北捷運大直站，昨(27)日下午有旅客情緒失控，大鬧捷運站！一名50歲男子，因為和老闆爭執，酒後和兒子要搭捷運回家，結果在站內大聲咆哮，站長見狀拒絕男子進站搭車，結果他情緒更激動，作勢要攻擊。站務員拿出準備好的鋼叉控制男子，站長拉扯之間也趕緊噴辣椒水反制，轄區員警趕到，將人團團包圍，帶回派出所偵辦。
一名男子站在手扶梯前，和捷運保全僵持不下，這時另一名站務員，悄悄繞到後面，拿出鋼叉控制男子行動，男子掙扎躲避還揮拳反抗，雙方扭打成一團，轄區員警趕到，站在捷運閘門前，將男子團團包圍，因為他剛剛喝醉酒大鬧捷運站，作勢攻擊站務員，站長緊急噴辣椒水反制。
目擊民眾陳先生說：「走到捷運站發現，警車是逆向，就看起來很急的，停在那個捷運站出口，我下去的時候其實，那個情緒可能比較不穩定的乘客，然後就是已經被警察圍住。」
民眾見到警方大陣仗，以為又發生攻擊事件，27日下午3點多，台北市大直捷運站，一名50歲陳姓男子，喝得醉醺醺大聲咆哮，被拒絕進站引發他不滿，和站務員爆發口角。
員警VS.醉男兒子說：「所以他是工作上的事嗎(對)。」當時男子的兒子也在一旁，卻沒能攔住爸爸，供稱是因為工作與老闆鬧不愉快，喝完酒後要搭捷運回家，情緒激動被拒載拉扯過程中，還導致站長手指擦傷掛彩。
台北市中山警分局大直派出所長賴新天說：「本所獲報後隨即派遣，我們在大直捷運站1號出口，這邊的巡守警力，立即到場來做協助。」
男子被警方帶回派出所，依社維法送辦，最高可開罰1萬元，敏感時刻醉男在捷運站鬧事，好險站務員和轄區員警，因應類似事件，早已做足準備迅速反制。
更多華視新聞報導
北捷車廂關門時欲強行上車 醉漢大鬧西門站列車延誤
兒童新樂園、貓纜跨年活動如期舉行 北捷：已加派警力提高場域安全
「英雄擋住刀火」 北捷悼念牆緬懷余家昶 便條紙貼滿
其他人也在看
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 40
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 73
新北割頸案捐款破千萬達標！楊爸爸懇請大家「做1事」 全網噴淚
新北市校園割頸案二審判決出爐，行兇少年與教唆少女分別加重改判12年與11年，受害楊父仍悲憤痛批「司法已死」，也引發社會強烈不平。為支援楊家，新北市府設立的專案募款在卓冠廷議員等呼籲下湧入大量愛心，短短3天內衝破千萬，一度造成平台當機；楊父對此深表感謝，並大愛表示善款已足夠，呼籲各界「將資源留給更需要的人」，讓網友動容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 126
余家昶妻女發5點聲明：停止合成家屬照片
[NOWnews今日新聞]27歲嫌犯張文19日在台北車站、中山商圈犯下震撼社會的隨機攻擊案，造成3名無辜民眾身亡，其中包括英勇擋刀的57歲余家昶，阻斷了張文後續以汽油彈攻擊，避免更大傷亡。而余家昶的遺...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 135
7.0強震後新北爆憾事！國小工友「頭部重創」搶救無效
新北市五股區某國小，在昨天（27日）深夜的7.0強震後，管線因此震壞漏水，一位盡職的62歲林姓工友，在修理時不慎從鋁梯上摔下來，後腦著地重創，緊急送醫搶救後仍在今天凌晨宣告不治，事發全部經過也曝光。中天新聞網 ・ 28 分鐘前 ・ 1
一家三口12年詐保3000萬！中醫「挫傷172次」存2300萬金條遭起訴
一家三口利用中醫就診紀錄，12年來詐領近新台幣3000萬元保險金，終遭警方揭發並起訴！這家人聲稱在搭乘公共運輸、被電梯門夾到、倒垃圾時摔倒等情境下受傷，找中醫診療並申請理賠，甚至將燕窩冒充藥水製造假就醫紀錄。警方在嫌犯家中查獲260條市值2300萬元的金鑽條塊，及位於花蓮的2間別墅，皆被認定為不法所得而遭追回。這起案件凸顯保險業者在審核理賠時需更加謹慎，以防類似詐騙手法再次發生！TVBS新聞網 ・ 18 小時前 ・ 5
五股工安事故！19歲男遭「水晶洞」砸頭 送醫後不治
首次上稿：12/27 14:18更新時間：12/27 17:38（更新內文）即時中心／顏一軒報導今（27）日中午12時52分許，新北市五股區外寮路一間工廠驚傳工安事故，某搬家公司一名19歲余姓男子在進行搬運作業時，不慎遭藝品「水晶洞」砸傷頭部，造成後腦嚴重受創，當場血流如注，消防、救護人員到場後發現余男已失去生命徵象，送往林口長庚醫院急救，惟傷勢過重稍早已宣告不治。民視 ・ 16 小時前 ・ 3
美警抓到「聖誕老人超速」哭笑不得 要求出示駕照 歡樂互動全都錄
聖誕節前夕，美國俄亥俄州警方取締交通違規時，竟當場攔下一名「聖誕老人」超速。當員警要求車輛靠邊停下後，發現駕駛從帽子、紅衣到白鬍子完整變裝成聖誕老人，而同行的伴侶則打扮成聖誕老婆婆，讓警方當場哭笑不得。員警要求聖誕老人出示駕照，眾人心情大好互相開玩笑，雙方互相祝福聖誕快樂。聖誕老婆婆甚至還給警方一根拐杖糖、一起合影。最終警方沒有開出任何罰單，僅是口頭警告，讓這場交通攔查充滿節慶氣氛。富爾頓郡警長辦公室事後將這段過程上傳至社群平台，幽默寫道：「就算是雪橇，也要遵守速限。」Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 13
北捷攻擊案震驚全國 翁達瑞：在悲劇中從「他們」身上看到「台灣的3個正直」
[Newtalk新聞] 台北捷運19日發生震驚全國的隨機殺人事件，造成3名民眾死亡、11人輕重傷，張姓暴徒墜樓身亡。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）表示，這起暴力悲劇讓多個家庭破碎，也讓台灣社會受到極大的驚嚇，不過，他在悲劇中看到「台灣的3個正直」：余家昶的勇敢、凶手父母的負責，還有余媽媽的寬容。 翁達瑞25日發文提及，27歲的張姓凶手，無暴力前科，家庭背景單純，在兩處捷運站犯下這起駭人聽聞的刑案，3位受害者包括家住桃園的余家昶，案發時正要從台北搭車返家，路過現場時發現凶正要點燃汽油彈，奮勇上前用肉身阻止，結果當場殉難。 翁達瑞說，余家昶只是個平凡的通勤者，有家人等著他下班，攻擊發生的當下，他可以走避，獨善其身，但他英勇的站出來，阻止更大的悲劇發生，「余家昶是我在這場悲劇看到的第一個正直！」 「第二個正直：凶手的父母」，翁達瑞直言，看到張姓凶手父母下跪的畫面，「我真希望在場的記者能把他們扶起來」，告訴他們，這是張嫌的個人行為，與父母無關，他們不需要為成年兒子犯下的罪行向社會大眾下跪道歉。 「現場的記者沒人這麼做，但另外一個人把張嫌的父母扶起來了，這個人就是余家昶年邁的媽媽」，翁達瑞指出，張新頭殼 ・ 1 天前 ・ 20
寒冷耶誕夜！ 女躺大樓攔網睡空中 民眾急報警救援
台北市 / 綜合報導 台北市六張犁捷運站旁圓環，昨(25)日晚間耶誕夜，有一名女子被發現躺在大樓攔網上，民眾趕緊通報警消救援，好險她只有受到輕傷，送醫後沒大礙，通知家屬帶回。事後警消了解，女子不明原因從樓上墜落，還好被網子攔住保住一命，不過也有民眾表示，一個多月前就曾看過有人躺在網子上，似乎不是第一次發生。目擊民眾說：「天啊，這東西竟然發生在這邊。」民眾驚訝拿起手機錄影，畫面放大一看大樓攔網上，竟然躺著一個人。目擊民眾說：「我們應該報警。」路人也停下腳步抬頭查看，就怕網子破裂會發生危險，趕緊通報警消救援。記者蔡銍湣說：「六張犁捷運站旁的圓環車來車往，不過就在耶誕夜的時候，竟然有民眾，躺在大樓的攔網上，也導致救援過程中，網子破了一個大洞。」民眾說：「看起來的時候，會覺得滿危險的。」事發在台北市信義區基隆路，鄰近六張犁捷運站，大樓屋齡超過40年，外牆老舊為防止磁磚掉落，早已設置防護網，但這次沒接到磁磚，卻接住一名女子。大樓保全VS.記者說：「(網子)不只十幾年了，很早以前就有了，(所以看到說有人躺在這邊)，(是第一次對不對)，我就不曉得啊。」據了解昨日晚間，一名30歲女子不明原因，從樓上墜落好險被網子接住，保住一命只受到輕傷，警消到場立刻將她送醫，並通知家屬帶回。民眾VS.記者說：「瞄到上面有一個人，那時候就是打電話報警，然後我就走了，大概喔，現在12月底，差不多一個月嗎，(一個月前就有看過)對。」不過也有民眾表示，已經不是第一次，看到有人躺在攔網上，這樣的危險畫面，讓人看了不禁捏把冷汗。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中山商圈又爆騷動…詭異白衣男「紅燈站路中突衝進誠品」拒檢揮拳襲警
台北市中山捷運站商圈繼19日發生隨機攻擊案後，昨（27）日晚間再度傳出騷動。一名蔡姓男子違規佇立於南京西路斑馬線中央，遭執勤警員引導至路邊時，竟突然拔腿衝進誠品南西店並拒絕盤查，甚至情緒失控揮拳襲警。警方見狀立即將其壓制並帶回保護管束，全案訊後依違反《社會秩序維護法》送辦。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
讓殺人少年孝順死者父母？新北割頸案判決惹議 高院急發聲：沒要家屬接受
前（2023）年發生於新北市的校園割頸案受到社會高度關注，就讀國三的郭姓少年為替林姓乾妹出氣，竟持彈簧刀刺殺同校楊姓國三生，案件經過近2年的審理，高院（台灣高等法院）二審加重對郭男、林女的刑度，分別判處12年、11年有期徒刑。楊父不滿表示，曾有法官當庭詢問「讓兇嫌孝順被害人父母」，對此高院則於26日緊急發聲。針對「讓兇嫌孝順被害人父母」爭議，高院26日深夜聲......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 9
藍提案譴責5位大法官、憲判無效 綠：精神錯亂還是黨格錯亂？
立法院藍白立委去年底聯手三讀通過「憲法訴訟法修正案」，導致憲法法庭空轉1年，憲法法庭19日宣告憲訴法新制違憲，即日起失效，讓憲法法庭得以「復活」；國民黨團今日於立法院會提案，譴責5位作成決議的大法官，且宣告「114年憲判字第1號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效」，並以人數優勢通過逕付二讀，交付黨團協自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
台南自撞分隔島！車頭凹陷鑲進電桿 女駕駛棄車逃
台南市 / 綜合報導 台南安平慶平路上，今(27)日上午發生一起轎車自撞分隔島，接著又衝撞電桿的意外，巨大聲響讓周邊住戶出來查看，沒想到一名女子從駕駛座走出來，接著趁空檔逃離現場。警方獲報到場，沒有找到駕駛，只能請拖吊車將車輛吊離，整起案件是否涉及不法情事，現在已經掌握相關事證，通知車主到案說明。白色轎車越來越靠近分隔島，下一秒意外發生了，整台車開了上去，車輛不但沒停下還一路向前衝，直到撞上前方電桿，巨大撞擊聲響，把周邊民眾嚇壞，趕緊出來查看，這時只見一名女子從駕駛座方向，走了出來，趁大家不注意，快速徒步離開，再也不見蹤影。目擊民眾VS.記者說：「因為他其實走滿快就趕快離開現場了，應該是宿醉之類的，酒駕畢竟是很不好的行為，尤其現在代駕那麼多，有可能是酒駕還是怎樣嗎，有懷疑啦，有懷疑，因為如果正常人不會出車禍就走了，差不多3、40歲那邊。」猛烈撞擊導致轎車車頭撞爛，保險桿掀起來，疑似還有漏油情況，警方獲報連同拖吊車一起趕赴現場，整起車禍就發生在台南安平慶平路，今日上午10點多。台南第四分局交通分隊小隊長林雄男說：「駕駛人於肇事後逕自離開現場，本分局目前已掌握相關事證，積極通知到案說明。」肇逃影片曝光後，民眾質疑，難道是到旁邊的KTV唱歌喝酒後上路嗎？至於駕駛是否有涉及不法情事才會心虛逃逸，現在也都成為追查重點。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
銀樓門口點香祭拜險著火 漢神櫃姐直擊報警｜#鏡新聞
12/24平安夜，卻有人做不平安的事！33歲的顏姓男子跑到高雄一家銀樓門口點香、祭拜，還點火，甚至把膠水倒在盆栽裡。所幸附近漢神百貨的櫃姐跟廚師看到及時報警、通知店家，報警方後續也將男子逮捕。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
新北割頸案募款達標1424萬 網友勸：快搬家平安生活
新北市校園割頸命案受害家屬獲得社會各界大力支持，新北市社會局設立的「楊生校園重大事件家庭照護」專案募款短短3天就突破千萬元，截至目前已達1424萬元，也引發網友熱議，建議楊父一家可以透過善款搬家，好好生活下去。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 4
北捷英雄救人殞命 余家妻女5點聲明盼留空間療傷：請停止合成照片
台北市捷運隨機攻擊事件中，余姓男子見義勇為不幸遇刺身亡，妻女今（26日）透過律師發布聲明對外說明立場，除感謝政府與各界的關懷與支持外，也鄭重呼籲外界停止曝光家屬個資、照片及相關身後細節，盼能保留空間撫平傷痛。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
快訊／又是中山誠品！詭男衝入店遭警壓制急喊：我腳抽筋了
社會中心／周希雯報導台北中山誠品本月19日才爆發隨機砍人案，令全台人心惶惶，社會氣氛高度緊繃。沒想到今（27日）傳出，該地點又爆出脫序事件，1名男子先在馬路中間逗留，見員警上前勸導竟加速狂奔、衝進誠品南西店，還疑似有暴力襲警的行為，當場被壓制逮捕。整個過程被現場不少民眾目睹，後續狀況仍有待釐清。民視 ・ 10 小時前 ・ 2
缺錢花起歹心！博弈站主交付彩金後 蒙面搶賭客
台南市 / 綜合報導 台南一名楊姓賭客，在王嫌經營的博弈賭博網站贏得賭博彩金30多萬元，雙方相約面交，結果沒想到王嫌因為缺錢，竟然夥同黃姓還有吳姓共犯策劃當街行搶，兩人戴頭套、手套還把車牌貼起來，當楊姓賭客拿到錢後，就向前持玩具槍和電擊棒威脅交錢，警方循線追人，目前3人都落網依法送辦。兩名男子戴頭套手套，在車前看起來鬼鬼祟祟把車牌貼起來，沒想到是待會要下手搶錢，楊姓賭客拿到贏來的賭博彩金30多萬元後，開車迴轉要回家，結果嫌犯開紅車尾隨當街行搶逃逸，相當誇張。警方循線追人，其中一名黃姓嫌犯在東區看到警察馬上開溜，朋友被警方先壓制，而黃嫌一路跑給警察追但最後還是被抓到，另一人吳姓嫌犯則是在高雄落網。事情發生在台南，這名楊姓賭客在王嫌經營的博弈賭博網站，贏得賭博彩金30多萬元，雙方相約在新化區某民宅前道路要交付彩金，沒想到王嫌因為缺錢用，竟然夥同黃姓還有吳姓，兩名共犯策劃行搶，當楊姓賭客拿到彩金後，就向前持玩具槍和電擊棒威脅交錢。台南新化分局偵查隊隊長郭若萱說：「於案發後24小時內即將王姓主嫌，及黃姓共犯，拘提到案，隔日再拘提吳嫌到案，併查扣做案工具及毒品等物，全案訊後依刑法強盜，毒品危害防制條例罪，移請台南地檢署偵辦，並向台南地方法院，聲請羈押獲准。」王嫌因為缺錢竟然向賭客下手，策劃劇本當街行搶實在很誇張，目前3人全被抓到依法送辦。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 1
詭異! 男子平安夜點線香玩火.膠水倒盆栽 引居民惶恐
南部中心／呂彥頡、陳姵妡 高雄報導高雄新興區，出現一名詭異男子，平安夜在打烊的銀樓外，點線香佈陣後還點火，最後竟把膠水倒在盆栽裡頭，結果被旁邊商家發現喝斥，嫌犯隨即逃離，被警方逮捕後，隔一天又跑回去現場點香拜拜，怪異行為引起居民惶恐，最後男子被依放火未遂罪送辦。高雄一名男子，平安夜在打烊的銀樓外，點線香佈陣後還點火，被抓之後，隔天竟然又來焚香祭拜。（圖／民視新聞）一名男子，晚間現身銀樓，他將車停在門口，接著蹲下擺放物品後，居然開始點火。點火男子：「XX啦，錄什麼。」怪異行為，被附近商家拍下，喝斥男子，男子還大聲飆罵，隨即騎車逃逸，警方獲報後將人逮捕，但這位男子沒記取教訓，隔天清晨又銀樓外報到，拿出打火機，點燃一把線香，還做出一連串詭異行為。記者vs.附近居民：「他就在那邊這樣，昨天有看到警察來，不知道在那邊拜什麼，有沒有嚇到，最近事情那麼多就感覺這很怪。」這名男子，之前就曾燃放沖天炮，被依社維法送辦，這次竟又涉嫌縱火。（圖／民視新聞）當事店家范老闆：「那個膠水是會起火那種，然後後面又插香拜拜，他的行為就非常危險，但是因為他隔天早上六點，又再來一次，還好第二天警察就把他抓走了。」這家銀樓，位在高雄允文街上，33歲顏姓男子在平安夜當天，先在門口佈陣玩火，接著又在盆栽羅漢松內倒膠水，隔一天又在人家盆栽內插香拜拜，導致三萬元的盆栽因此受損，男子的怪異舉動，也讓店家感到恐慌。高市警新興分局自強所長 馬百駿：「隨後在短短兩小時內，在苓雅區某超商，將這33歲的顏姓男子查緝到案，現場並查扣了打火機，水管膠合劑等相關涉案證物，全案在訊後，依涉嫌妨礙刑法放火未遂罪，移送高雄地檢署偵辦。」據了解，這名男子，之前就曾燃放沖天炮，被依社維法送辦，如今又在人家門口燒香佈陣，這行為也被依"放火未遂罪"，移送法辦。原文出處：詭異男平安夜點線香玩火、膠水倒盆栽 引居民恐慌、被依放火未遂罪送辦 更多民視新聞報導高雄男與友糾紛竟"燒棉被" 載開山刀折返被民眾拍落報警逮捕高雄鼓山持刀縱火案 英勇奪刀民眾是休假員警!余家昶英勇阻凶殞命！妻女最新聲明曝光 盼延續「愛與勇氣」民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話