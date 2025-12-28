心情差！醉男鬧北捷大直站 遭鋼叉.辣椒水制伏

台北市 / 綜合報導

台北捷運大直站，昨(27)日下午有旅客情緒失控，大鬧捷運站！一名50歲男子，因為和老闆爭執，酒後和兒子要搭捷運回家，結果在站內大聲咆哮，站長見狀拒絕男子進站搭車，結果他情緒更激動，作勢要攻擊。站務員拿出準備好的鋼叉控制男子，站長拉扯之間也趕緊噴辣椒水反制，轄區員警趕到，將人團團包圍，帶回派出所偵辦。

一名男子站在手扶梯前，和捷運保全僵持不下，這時另一名站務員，悄悄繞到後面，拿出鋼叉控制男子行動，男子掙扎躲避還揮拳反抗，雙方扭打成一團，轄區員警趕到，站在捷運閘門前，將男子團團包圍，因為他剛剛喝醉酒大鬧捷運站，作勢攻擊站務員，站長緊急噴辣椒水反制。

目擊民眾陳先生說：「走到捷運站發現，警車是逆向，就看起來很急的，停在那個捷運站出口，我下去的時候其實，那個情緒可能比較不穩定的乘客，然後就是已經被警察圍住。」

民眾見到警方大陣仗，以為又發生攻擊事件，27日下午3點多，台北市大直捷運站，一名50歲陳姓男子，喝得醉醺醺大聲咆哮，被拒絕進站引發他不滿，和站務員爆發口角。

員警VS.醉男兒子說：「所以他是工作上的事嗎(對)。」當時男子的兒子也在一旁，卻沒能攔住爸爸，供稱是因為工作與老闆鬧不愉快，喝完酒後要搭捷運回家，情緒激動被拒載拉扯過程中，還導致站長手指擦傷掛彩。

台北市中山警分局大直派出所長賴新天說：「本所獲報後隨即派遣，我們在大直捷運站1號出口，這邊的巡守警力，立即到場來做協助。」

男子被警方帶回派出所，依社維法送辦，最高可開罰1萬元，敏感時刻醉男在捷運站鬧事，好險站務員和轄區員警，因應類似事件，早已做足準備迅速反制。

