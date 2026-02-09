心情欠佳喝到失控！ 男持利器街頭揮舞.咆哮 嚇壞民眾

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮萬榮鄉紅葉村一名男子心情不好在家喝酒後情緒失控帶著利器到街上大聲咆哮。誇張的是員警到場後，男子竟然還直接脫褲子裸奔，員警立刻上前壓制，將他上銬、逮捕。

一名裸上身的男子，手持兩把利器衝出家門，嚇得小貨車駕駛趕緊閃避，員警獲報趕到現場，沒想到這名男子卻更加失控，當街拖掉褲子還跑給警察追，員警別無他法只好出手，將他壓制在地。

員警VS.許姓男子說：「大哥，等我一下等我。」上一秒向員警求情，下一秒卻再度落跑，支援警力趕到場，直接將他上銬，事發在花蓮縣萬榮鄉，7日早上7點多，41歲的許姓男子，因為心情不好，在家藉酒澆愁，不料卻因此情緒失控，持利器奔上街頭，嚇得目擊民眾趕緊報警。

鳳林分局紅葉所所長黃德文說：「紅葉某民宅有男子酒後情緒全面失控，手持刀斧於住處外大聲咆哮，揮舞叫囂，行徑相當危險。」男子一度從員警手中掙脫想要繼續逃跑，沒想到因為天雨路滑直接摔到在路旁，員警追上去也因此遭殃。

員警為了追捕嫌犯摔跤，導致膝蓋紅腫手腕還有明顯擦挫傷，所幸經過包紮沒有大礙，而平常就有酗酒習慣的許姓男子，詢後將依恐嚇及妨害公務等等罪嫌移送法辦。

