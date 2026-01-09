一心想進IC設計！ 他拒台積電offer後悔了：年薪少了100萬





薪資優渥的台積電是許多人想進入的公司，但也有人做出不同選擇。有網友表示曾被台積電錄取，但當時只想進入IC設計公司拒絕了，一年後才驚覺年薪少了百萬以上，直呼後悔。



該名網友是在Dcard上發文回顧自己的職涯選擇，當2023年自己處於求職關鍵期，面試了幾家公司後，台積電發來錄取通知，但當時的自己一心只想進俗稱「豬屎屋」的IC設計公司，還看不起台積電，因此拒絕了台積電的offer。後來，自己如願進入了IC設計公司，但工作了一年多，他才驚覺自己的年薪不到150萬。又看到和自己同期畢業、當年進入了台積電的朋友，現在不僅底薪優渥，還有股票和分紅等額外福利，年收入早就突破250萬。

自己和朋友的年薪差距竟高達1百萬以上，讓他十分懊惱，現實的殘酷讓他徹底清醒。雖然後來也收到過台積電的面試邀約，但HR問他「當年怎麼會婉拒台積電？」之後就沒有下文，更讓他後悔不已，只能感慨千金難買早知道：「看起來已經黑到發亮，這輩子就這樣了」。

此案例吸引許多網友留言討論，不少人都對原PO的遭遇感到同情與惋惜：「事實證明，真的晚了就不要了」、「沒有AI，台廠豬屎屋前景堪憂，豬屎屋傳產化，剩下台積電獨大」，也釣出一些和原PO情況類似的苦主分享自身經驗：「當初瞧不起台積，想說錢不重要，一百多萬也很好花，去系統廠當機構，現在哭暈在廁所」、「20年底去了豬屎，目前年薪400萬，沒什麼發展性，也想跳GG了」、「我是拒絕四次GG面邀，去了豬屎屋，要是能重來，我研替就去GG」。

