心愛的物品一定要美美的擺出來！5大步驟囤物族不丟東西的整理魔法

文／景點+ 張盈盈整理

家裡亂糟糟時，人往往會不自覺地想逃離；但當空間被整理得舒適、物品被美美地擺放出來，家的存在又能重新變得療癒、安心。其實，幸福的生活往往從「看見家裡真正的樣貌」開始。這裡要分享一種顛覆傳統整理法的新觀點：東西不丟也沒關係，真正重要的是重新創造空間。整理不是割捨，只要透過簡單的移動與重新配置，就能為房間注入新的呼吸，也替自己留下心動的餘裕。整理不再是無止盡的馬拉松，而是找回幸福感的旅程，重點5個步驟，尤其是把心愛的物品擺得美美的，囤物族就不再困擾，讓家再次成為最讓人安心舒適的地方。

圖 / FREEPIK，以下同

首先分享再也不會累的整理的五個步驟

步驟①確保生命線暢通



步驟②創造方便移動的生活動線



步驟③把東西集中起來



步驟④創造空間



步驟⑤把常用的東西拿出來

將最喜歡的東西 集合在這空間裡！





Before

沒整理完，堆了好幾年的東西。



After

被最喜歡的東西包圍，能夠一個人放鬆的空間。

這裡想要分享一個觀念：打造出有心愛物品環繞的空間，就能在裡面度過一段幸福時光。或許有人會說「我家沒有那種收納空間！」「家裡沒那麼多房間！」沒關係，不是一間房間也無妨，只是找個角落佈置都行。 光是在客廳一隅擺放自己喜歡的東西，打造出一個專屬自己的角落，就能實現夢想。

眼前的東西都是最喜歡的東西

像是一位喜歡看漫畫的媽媽，家裡有不少漫畫，而她的家原本放在閣樓收納空間裡的都是「不需要的東西」，這下全都清理掉了。話說回來，那些都是搬過來之後一次也沒用到的東西，當然不需要。

真要說的話，在丟掉最喜歡的漫畫書之前，應該先丟掉收納閣樓裡那些可有可無的東西才對。 可是，人在丟東西的時候，無論如何都會從眼前看到的東西開始丟。問題是，放在房間裡、視線範圍內的東西，往往都是自己喜歡的東西，大家卻沒想到這一點。

衣服多到滿出來的人，多半是愛買衣服、喜歡打扮的人；正因如此，才會把衣服放在隨時看得見的地方，結果搞得整個房間都是衣服，努力丟掉衣服卻怎麼也整理不完，陷入惡性循環。 事實上，該丟棄的不是眼前的東西，而是先打造一個能用到這些東西的空間。為了達到這個目的，就會積極動手清理了。

既然喜歡衣服，那就試著把衣服漂亮地吊掛出來；喜歡咖啡杯、茶杯的人，不妨像咖啡館那樣陳列杯子。投入清理與整理時，重點是以「打造出能度過幸福時光的空間」為目標。

現在這個時代，「減少東西＝整理」的風潮正盛。然而，以丟棄東西為起點的整理方式，或是剝奪自己夢想的整理方法，在我看來都是不可行的。沒有夢想就感受不到幸福，所謂的整理，不該是叫人丟掉或放棄自己喜歡的東西，那樣只會過著冷清寂寞的生活。

不是從「丟東西」開始下手，而是為了留下最喜歡的東西，讓那些東西發光發熱，大家才會心甘情願丟掉不需要的東西。





不以「丟東西」為優先要務，只要先打造出「讓喜歡的東西發揮作用」的空間，自然而然會跟著丟東西……。簡單來說，現在大家都顛倒順序了。

整理從來不是丟東西的比賽，而是重新理解自己與物品、與家的關係。當我們願意用更溫柔、更貼近生活的方式調整空間，家也會回應我們更多的安全感與幸福感。只要掌握「不必強迫丟棄」與「以空間為核心」這兩大原則，還有前述的整理5大步驟，整理就能變得輕鬆、自在，甚至帶來心情上的轉變。讓心愛的物品有更好的位置、讓生活動線更舒適，空間一改變，心也悄悄被打開。這套不必捨棄、卻能優化家的整理魔法，能滿足每一位想把家變美、變舒服的人——無論幾歲，都能重新愛上待在家裡的每一天！

