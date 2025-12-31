心戰特遣隊暗夜出擊！守護國家安全絕不退讓

解放軍連兩日在我周遭海域展開「正義使命-2025」軍演，並實施實彈射擊，對此我國軍官兵嚴正以待，機步333旅昨（30）日執行夜間臨戰訓練，官兵在夜間低光源環境下，迅速完成戰術部署，藉實戰化訓練，不分晝夜，堅定守護國人生命財產安全。

面對中共在我國周邊實施針對性軍演，第四作戰區展現堅定的抗敵意志，發揮訓練成果快速應處，守護國家安全絕不退讓。

此外，心戰特遣隊配合第四作戰區執行心戰作業車開設與心戰成品產製，透過即時蒐整、快速產製與有效傳遞正確資訊，展現聯合作戰支援效能與心理作戰專業能量，強化戰略溝通效益，有效協助軍事作戰任務達成。

333旅執行夜間臨戰訓練（國防部提供）

333旅執行夜間臨戰訓練（國防部提供）

333旅執行夜間臨戰訓練（國防部提供）

