心房顫動中風風險高5倍！「脈衝場消融」手術1小時內完成

一名高姓女子某日用完晚餐踏出餐廳時，一陣冷風吹來讓她突然心跳加速並伴隨頭暈噁心，跌坐在地。送醫診斷為心房顫動，還發現有短暫性中風情形，接受脈衝場消融術治療後順利出院。

國泰綜合醫院心血管中心病房主任黃奭毓表示，冬季是心律不整特別是心房顫動的好發季節。許多病人原本心跳規律，但在天氣轉冷後，卻突然出現心悸、胸悶或頭暈等症狀，甚至因此中風住院。

黃奭毓說明，心房顫動是心房內的電流傳導混亂、快速且不規則，導致心臟收縮失去節奏。這種不規則的心跳會使血液滯留在心房內形成血栓，一旦血栓脫落進入腦部，就可能引發缺血性腦中風。根據研究，心房顫動患者的中風風險是一般人的5倍。

若出現心悸、心跳不規則或跳太快症狀，建議及早就醫進行心電圖或24小時心律監測確認診斷。（圖／Pixabay）

黃奭毓指出，冬季心房顫動發作率上升，與氣溫驟降造成血管收縮、血壓升高，使心臟負荷加重有關。呼吸道感染、感冒或發燒，也會誘發心律不整。特別是在高齡族群、高血壓、糖尿病、心臟病或慢性腎臟病患者中，更容易因上述因素導致心房顫動發作。

黃奭毓提到，常見症狀包括心悸、心跳不規則或跳太快、胸悶、呼吸困難、頭暈、疲倦、甚至發生中風。若出現這些症狀，建議及早就醫進行心電圖或24小時心律監測確認診斷。他說明，心房顫動治療重點包括使用抗凝血藥物預防中風、使用藥物控制心跳，以及透過心導管消融術進行根治性治療。

近年興起的脈衝場消融術，是利用超高電壓、極短脈衝的電場能量，選擇性破壞心肌細胞膜。（示意圖／Pixabay）

黃奭毓表示，近年興起的脈衝場消融術，是利用超高電壓、極短脈衝的電場能量，選擇性破壞心肌細胞膜，而不影響血管與食道等非心肌組織。這項技術安全性更高、降低燙傷或神經損傷風險，多數病例可在1小時內完成，且復原快、成功率高。

黃奭毓提醒，預防心房顫動應保持適度運動，控制血壓、血糖與體重，減少過量咖啡因與酒精攝取。冬天來臨時，若出現心悸或胸悶等不適，請勿輕忽，及早就醫檢查。

