心房顫動提高警覺！ 跳得快或亂都可能引發栓塞性中風





【NOW健康 吳思奕／台北報導】馬祖在地導遊阿盛（化名）向來體力過人，帶團爬山更是家常便飯，哪段陡坡該停、哪裡該讓旅客休息，他都瞭若指掌。然而近半年來，他卻在工作時頻頻出現心悸、喘促與心跳忽快忽慢的情形，一開始他以為只是咖啡喝多了，或是太過疲勞，並未特別在意。直到智慧型手錶接連跳出心律不整的警示，他才驚覺身體可能真的出現問題，就醫檢查後確診為心房顫動。



心房顫動初期易被誤認是焦慮、壓力大 忽視恐增中風風險



臺北市立萬芳醫院心臟內科醫師莊再庚指出，許多患者的在心房顫動發生初期，常將其相關症狀誤以為是焦慮、壓力大或老化現象，因而錯失及早治療的時機。

廣告 廣告



心律不整的主要常見症狀有跳得快與跳得亂兩大特徵，其中「亂」的風險更高。一般在正常運動後雖然心跳會加快，但節律仍規律；若是心房顫動發作，患者往往會感覺到胸口像被亂敲鼓般忽快忽慢，甚至出現跳拍、漏拍的不適感。



更嚴重的是，當心臟無法有效收縮、血液流動變慢時，左心耳便易形成血栓，一旦血栓隨血流進入腦部，便可能引發栓塞性中風。臨床統計顯示，心房顫動患者的中風風險明顯高於一般人，但不少人往往是在中風發生後，才回頭追查到真正原因。



脈衝場消融術可治心房顫動 傷口小、恢復快、安全性高



莊再庚表示，治療心房顫動需依症狀嚴重程度與心臟結構進行整體評估，可採藥物或介入性治療。個案因活動量大，不希望長期依賴藥物，醫療團隊便建議他接受新型「脈衝場消融術（Pulsed Field Ablation, PFA）」。



PFA屬於非熱能消融技術，透過超短脈衝電場造成心肌細胞不可逆電穿孔，精準阻斷異常電訊號，避免傳統電燒可能因熱傳導而波及食道或膈神經的風險，安全性更高。此外，PFA的手術時間也較傳統電燒手術來得短，以往需3～4小時，現在只要約1小時左右，且傷口小、恢復快，多數患者隔天即可出院。



成功手術仍不可輕忽 需控制高血壓、肥胖等危險因子



手術過後，個案順利重返導遊工作，過去心跳忽快忽慢的不適感已完全消失，帶團爬山也更加輕鬆自在。但莊再庚仍提醒，手術成功並不代表一勞永逸，高血壓、肥胖、抽菸、缺乏運動或飲酒過量等，都是心房顫動復發的重要危險因子。



患者仍須依醫囑定期追蹤，維持良好生活型態，並避免劇烈溫差刺激與過度勞累。若民眾察覺心跳異常，或收到智慧型穿戴裝置的心律警示，應及早就醫檢查，才能將中風與生活品質下降的風險降到最低。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸極端低溫與劇烈溫差威脅心血管！ 年輕人也應提高警覺

▸膝蓋痛不知道看哪一科？膝關節全科中心整合預防與治療 避免跑錯科延誤黃金期