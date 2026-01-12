心房顫動近2成腦中風 增心衰風險

心房顫動（AF）作為全球最常見的心律不整疾病，其盛行率隨年齡增長而攀升，中華民國心律醫學會理事長謝敏雄分享，心房顫動較難被察覺且嚴重性常被低估，然而它對於民眾有兩大潛在影響，包含增加中風及心臟衰竭風險，其中更有近兩成的腦中風患者可能由此疾病引起，嚴重影響患者生活品質。

心房顫動的治療方式多元，包括傳統射頻消融、冷凍消融，以及新興的脈衝場消融（PFA）技術。傳統方式雖能有效治療，但因需加熱或冷凍心臟組織，可能帶來副作用。而相較其他醫療方式，脈衝場消融技術利用極短而強烈的電場脈衝，精準針對異常心肌細胞進行消融，減少對周邊健康組織的影響。

廣告 廣告

中華民國心律醫學會於2025THRS秋季學術研討會上，由奧羅拉丹佛心臟內科醫師Christopher P.Porterfield分享脈衝場消融技術（PFA），研究期間未發生中風、冠狀動脈痙攣等嚴重併發症。

中華民國心律醫學會理事長謝敏雄分享，相較於過往傳統心房顫動中，射頻消融手術可能耗時三小時，而冷凍消融術則約需九十分鐘，然隨脈衝場消融技術的進步，手術時間大幅縮短至三十分鐘內完成。此外，不同於傳統手術透過X光機透視進行，脈衝場消融技術搭配三D影像技術及心臟內超音波可清晰呈現心臟結構，顯著降低醫師及病患在手術過程中受到X光輻射暴露的影響，提供更高的安全性。

衛生福利部中央健康保險署於去年十二月一日，正式將用於治療心房顫動的脈衝消融導管納入健保差額給付，提升患者接受此高效療法的可近性，預期可為台灣心房顫動患者提升整體醫療照護水準。