心智障礙者呂俞賢用畫筆抒發情感 愛心團體捐22萬元鼓勵持續創作
〔記者翁聿煌／新北報導〕住在新北市中和崇愛中心的呂俞賢是位心智障礙者，雖然他不擅言語表達，但透過畫筆抒發內心的孤獨世界和渴望，不僅連年獲得新北市「愛在畫中」優勝，也曾入選日本東京第9回國際交流展，他今年父親往生，年邁母親與同為心智障礙的哥哥，靠撿拾資收貼補家用，社會局媒合新北市圓融行善團幫忙，集資捐贈22萬元，呂俞賢回贈他今年畫作「城市之王」，這幅作品還成為社會局年度桌曆的封面。
崇愛中心副主任陳香彤表示，呂俞賢因從小住在新莊廟街附近，周邊有地藏庵大眾廟、武聖廟等，因此畫作都以宮廟神明為主，他入選日本交流展的作品便是以「神祇」為題材，描繪廟會的神將，中心聘請專業特教美術老師吳乃萱指導，老師引導他取材貼近日常生活，慢慢有賣斗笠者、煮麵的人等作品呈現。
長期擔任「愛在畫中」評審委員的蘇振明教授，每年也參與世界兒童畫展評審，他表示自閉症等心智障礙者有許多話和心事都說不出口，有如台語「有話無地講」，只有透過畫作才能仔細地去解讀他們的心聲，「城市之王」畫作隱約透露作者內心的孤獨，在現實生活中，兩側大樓猶如生活的壓力擠迫，車流似猛獸橫行，但他的靈魂像這隻貓一樣，睥睨凝視著城市的夜幕，而不願屈服。
社會局副局長許秀能陪同圓融行善團長許誥、監察人許萬金、團員趙國隆、廖素玲等人，將團員集資善款22萬元送到崇愛中心，交由呂俞賢的母親，也勉勵呂俞賢繼續創作，許秀能表示，呂俞賢兩兄弟領有政府身心障礙者生活補助，但生活仍相當清苦，呂俞賢也在中心內幫忙清潔工作，靠自己勞力賺錢負擔部分機構費用。
