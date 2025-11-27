心智障礙者「有話無地講」透過畫筆抒發 圓融行善團集資22萬元鼓勵持續創作 呂俞賢回贈內心寫照「城市之王」畫作

圓融行善團集資22萬元鼓勵呂俞賢（右4）持續創作 他回贈城市之王畫作。（新北市社會局提供）

記者黃秋儒／新北報導

入住中和崇愛中心的呂俞賢是位心智障礙者，雖然他不擅言語表達，但透過畫筆抒發內心的孤獨世界和渴望，不僅連年獲得新北市「愛在畫中」優勝，也曾入選日本東京第9回國際交流展。由於他父親今年往生，母親年邁，且家中還有一位同為心智障礙的哥哥，只賴撿拾資收貼補家用。社會局媒合圓融行善團幫忙，圓融集資捐贈22萬元，呂俞賢回贈2025年作品「城市之王」，該幅作品還成為社會局年度桌曆的封面。

圓融行善團員趙國隆個人贊助3萬元鼓勵 左為畫作者呂俞賢 「城市之王」描繪他內心的世界。（新北市社會局提供）

新北市社會局副局長許秀能陪同圓融行善團長許誥、監察人許萬金、團員趙國隆、廖素玲等人，將善款送到崇愛中心，由中心主任邱錦艷見證，全部交由呂俞賢的母親。許秀能表示，呂俞賢兩兄弟領有政府身心障礙者生活補助，但生活仍相當清苦。邱錦艷則說，因俞賢很乖，中心請他幫忙清潔工作，他想靠自己勞力賺錢負擔部分機構費用。

呂俞賢描繪新莊大眾廟的作品「神祇」（左下角）入選日本東京第9回國際交流展 右面為證書。（新北市社會局提供）

許誥提到，善款是團員以1+1每人1千元接龍，共獲得190人支持；另外趙國隆個人捐贈3萬元，希望幫助俞賢一家並鼓勵他持續創作，將來在畫壇發光發熱。

呂俞賢平時作畫的模樣 左為指導老師吳乃萱。（新北市社會局提供）

崇愛中心副主任陳香彤表示，呂俞賢因從小住在新莊廟街附近，周邊有地藏庵大眾廟、武聖廟等，因此畫作都以宮廟神明為主，他入選日本交流展的作品便是以「神祇」為名，描繪廟會的神將。中心聘請專業特教美術老師吳乃萱指導，老師引導他取材貼近日常生活，慢慢有賣斗笠者、煮麵的人等作品呈現。

呂俞賢畫作「城市之王」 不僅入選新北市愛在畫中 還成為年度桌曆封面。（新北市社會局提供）

長期擔任「愛在畫中」評審委員的蘇振明教授，每年也參與世界兒童畫展評審，他表示，自閉症等心智障礙者有許多話和心事都說不出口，有如台語「有話無地講」，只有透過畫作才能細細地去傾聽。「城市之王」畫作隱約透露作者內心的孤獨，在現實生活中，兩側大樓猶如生活的壓力擠迫，車流似猛獸橫行，但他的靈魂像這隻貓一樣，睥睨凝視著城市的夜幕，而不願屈服。