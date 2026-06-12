心有陽光 世界就璀璨

（圖／本報系資料照）

在臉書貼上〈一把冒煙的槍？〉後，我心裡就有所準備，文章一旦貼上，將又掀起一陣煙硝。

晨起，接到陳文茜寄來鼓勵打氣的訊息，讓我一時間陷入思索：現在的文茜在做什麼？在忙著她熱愛的《文茜週報》？還是正在和病魔的折磨對抗？

多年前政大商學院舉辦一項「科技與人文」的論壇，同時邀了幾位講者輪流發言。文茜原來排在我的前面，不料她臨時有事耽擱，改排在我的後面，頓時讓我壓力倍增，怕講得不好會被點評，因此決定把四平八穩的講稿丟掉，臨場發揮。

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記得當時我用「科技」和「人文」重新定義「漂亮」與「美麗」。我說，漂亮可以用整形、塑身等科技來打造，就像媒體報導，某一國家的女生流行在進大學之前先去動整型手術；大學校園裡盡是長得幾乎一模一樣的漂亮女生。但是，漂亮是短暫的，膚淺的，會隨著歲月消失。

而美麗是用歲月沉澱、人文堆砌的底蘊，會自然散發出一種吸引人的魅力，歷久彌新。一個底蘊深厚的人即使靜靜地站在舞台的角落，所有眼光都會被吸引聚焦在他（她）的身上。

用「科技」定義「漂亮」、「人文」定義「美麗」後，我給的結語是：人文底蘊深厚的文茜不是漂亮，她展現的是美麗的本質。而今，面對病魔的挑戰，她仍然忍著病痛，不肯放棄節目，堅持以對生命的熱愛溫暖世界的每一角落，用她微弱的聲音喚醒沉睡的公義，以她沙啞的怒吼控訴血腥的戰爭販子。

如果這世界不僅是一個科技的世界，不是一個人人眼中只有奪權爭利的社會，而是一個處處人文飄香的世界，有溫暖、有寬容、有理解、有關懷、有相互扶持，那該是一個多麼美麗的世界！

去年《遠見》雜誌辦了一場活動，邀請前衛生署長林芳郁的夫人林靜芸醫師參加座談。林醫師大概是看到了台下的我，一開始就談起林署長和我的一段往事。

那是2008年林署長離開台大醫院院長、接任新職沒多久，初上立法院接受質詢，就被某些本來就帶著立場的立法委員沒來由的痛批得體無完膚，心情非常沮喪鬱悶。林署長原是台大醫院著名的心臟科醫生，是病人眼中救苦救難的活菩薩；當了台大醫院院長後，地位崇高，受人尊敬。沒想到當了署長上了立法院後，竟遭受蠻橫無理的人格汙衊，他又是位為人溫文敦厚的謙謙君子，肯定是不瞭解，為何事情一旦沾上了政治、私利就成了無法跨越的對立。

林署長和我談後，我告訴他：以後當委員罵你，你就點頭說「謝謝指教」；另方面在心裡則誠心的感謝委員幫我消除了業障──因為我沒做好，委員每罵我一次，就是消除我業障一次 。

人與人之間有許多不同對立的坎，不就是要靠著理解、各退一步來撫平？

新冠疫情剛起時，一位大陸朋友傳來一篇文章，內容是美國人類學家瑪格麗特．米德有關人類文明的開始的觀點。米德說：「人類文明最初的標誌是一塊癒合的大腿骨。」一個摔斷大腿骨的原始人需要幾個月的休息才能癒合，但是這段期間他無法行走。癒合的大腿骨則意味著有別人幫助他，照顧他，為他帶回食物、帶他避開猛獸逃離危險。倘若沒有關懷互助的文化，這受傷的人只能走向死亡。沒有動物能在斷了一條腿骨後，可以活到骨頭癒合，「幫助他人度過難關」就是文明的起點。

未來台灣整體社會的文明究竟會如何發展？但可以確定的是：文明的命運決定在台灣人自己的選擇，少一分對立，就多一分祥和。心裡有陽光，世界就璀璨。（作者為前經濟部長）