心梗救命速度升級！科技串聯到院前心電圖判讀 成功救回62人

洪先生現身感謝搶救他的醫護人員。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕為了搶救心跳的每一秒，衛生福利部中央健康保險署高屏業務組擴大推動「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，去年起攜手屏東縣政府及縣內急救責任醫院，共同打造「零距離屏東救心網」，以科技串聯緊急救護與醫療團隊，爭取黃金90分鐘的救命時間，2年內搶救62名病患的生命。

衛福部健保署高屏業務副組長何尹琳指出，心臟病長年高居國人10大死因之一，其中急性心肌梗塞(AMI)發作迅速、死亡率高，唯有縮短送醫與治療時間，才能大幅提升存活率，為此，健保署擴大執行「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，讓救護人員在運送途中即完成十二導程心電圖檢測，並即時傳輸至具心導管治療能力的急救責任醫院，由醫師線上判讀與指導治療，提前啟動心導管團隊，爭取每一分每一秒的救命時間，降低死亡與後遺症風險。

屏東縣政府衛生局副局長林進鴻表示，當救護員研判為急性心肌梗塞，可以立即後送至具心導管處置能力的8家急救責任醫院，縮短診斷與治療銜接時間，統計113年1月至114年10月底止，兩年成功傳輸1477例心電圖，搶救62位心肌。

搶救心肌梗塞，到院前心電圖判讀跨院合作，2年來搶救了62名病患。(記者葉永騫攝)

屏東基督教醫院長吳榮州說，急性心肌梗塞發作時，病情往往在短短數分鐘內急轉直下，透過「到院前心電圖判讀跨院合作計畫」，讓患者一抵院即可展開治療，大幅縮短黃金救治時間。

被救回一命的72歲洪先生也現身說法，表明發生心梗時，所幸救護人員在車上迅速進行十二導程心電圖檢查，所以直送屏東基督教醫院心導管室搶救，感謝搶救人員挽回他的生命。

