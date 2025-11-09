「心梗猝死」三分之二有前兆！胸悶、氣喘、左肩酸麻…心臟權威李源德：危急時刻這樣自救，5件事善待心臟





心臟病長年位居國人死因前段班，被稱為「無聲殺手」。但世界級心臟權威、亞洲首例心臟移植成功主刀醫師──李源德教授指出，心肌梗塞並非完全無跡可循，三分之二猝死患者在倒下前都有警訊。只要及早察覺症狀、迅速就醫，就能保住生命、保住心臟功能。

心肌梗塞是怎麼發生的？

李源德解釋，心肌梗塞是「冠狀動脈硬化性心臟病」的一種急性表現。

隨著年齡增長、生活習慣不佳或疾病控制不良，心臟血管內壁會逐漸增厚、鈣化並失去彈性，導致血液流通受阻。

若血管內的「斑塊」突然破裂，血小板會大量聚集，形成血栓，使血流中斷，造成心肌缺氧壞死，這就是所謂的「心肌梗塞」。

他指出：「心梗最危險的不只是血管阻塞，而是缺氧區域可能引發嚴重心律不整，導致猝死。」

冠狀動脈疾病主要分為3類：心肌梗塞、心絞痛與猝死，三者互相關聯，都是需高度警覺的心臟警訊。

血管痙攣與生活壓力——隱藏的殺手

此外，血管硬化外也會造成「血管痙攣」，成為進一步誘發心肌梗塞的重要原因。

李源德指出，情緒緊張、抽菸、焦慮等刺激，都可能使血管急劇收縮，暫時導致血流中斷。

他提醒：「同一個病人，在不同時間、不同情況下，會有不一樣的收縮情形，不應該讓我們的血管有那種急劇的收縮。」

因此，保持情緒穩定、避免過度焦慮與戒菸，是日常最基本的預防措施。

「有些人越緊張越抽菸，結果反而誘發心絞痛。」李源德語重心長地提醒。

抽菸與高危險群：年輕化的心臟病

傳統上，冠心病多見於年長者，但近年歐美與台灣皆觀察到「年輕化」與「女性化」趨勢。

李源德分析，年輕族群因工作壓力大、作息不規律、抽菸或肥胖等問題，導致血管硬化提前發生。

女性則在更年期後，少了女性荷爾蒙的保護，動脈硬化進展速度為男性的2倍。

「此外，現代女性面臨家庭與職場雙重壓力、以及肥胖問題，有些人會用抽菸來抑制食慾，反而增加心血管疾病風險。」

他提出案例示警，曾有病人因為焦慮一直抽菸，「一支接一支抽，結果抽到急性心肌梗塞就休克，短短幾個小時就走了！」顯見抽菸對健康造成的危害，而女性抽菸人口上升，更是值得警覺的公共衛生議題。

警訊：心臟在「提前示警」

「有人說『猝死』沒有徵兆，事實上猝死的病人，在事情發生前，三分之二是有徵兆的！」李源德說，常見警訊包括走路或爬樓梯時出現胸悶、氣喘、左肩或左臂痠麻，甚至疼痛放射至下巴或上腹部。

若胸悶時間短、能在幾分鐘內自行緩解，多半屬於「心絞痛」。

他建議，遇到胸悶時先嘗試「深呼吸、放慢動作」，藉由降低血壓與心跳，減少心臟負擔。

「但只要疼痛持續超過20分鐘，就要懷疑是否已轉為心肌梗塞，或是大動脈剝離、心包膜發炎或其他的心肌病。」

此外，若胸悶伴隨冒冷汗、臉色蒼白，或有家族心臟病史者，務必儘快就醫檢查。

「血親如爸爸媽媽、兄弟姊妹、甚至伯伯叔叔，假使有心臟病、猝死病史，或曾經做過支架、繞道手術，甚至是家族性的高脂血，都應該注意是否有先天性的血管異常。」

李源德建議，有心臟病家族史的人，特別是中年以後，更應定期做心電圖與冠狀動脈篩檢，來確認自己是否為高危險族群。

心梗第1時間「勿慌張」，黃金90分鐘搶救關鍵

至於當家人或身邊有人出現急性胸痛、冒汗、呼吸困難時，如何應變？

李源德明確指出：「第一件事，不要慌張。」慌亂會讓交感神經亢奮，使血壓升高、心跳加快，反而加重病情。

此時應讓患者平躺或坐下，保持鎮定與深呼吸，減少心臟負擔。若手邊有「亞硝酸甘油舌下片」，可讓患者含服一片，幫助血管擴張。

但最重要的是——立刻撥打119。

「不要自行開車送醫，因為救護車上有專業急救設備與人員。」

依照健保規定，病患抵達急診後10分鐘內需完成心電圖檢查，確認是否為心肌梗塞；若確診，醫療團隊會於90分鐘內完成導管擴張與支架置放手術，以恢復血流。

李源德強調：「血管堵塞越久，心肌損傷越多，恢復也越需要時間，所以越快越好。」

他補充，即使超過90分鐘，只要心臟功能尚未完全喪失，仍有機會透過導管手術挽救，「重點是不要拖延。」

他也提醒，有些人可能會用抗血小板藥物來應急，但藥效發揮至少要30分鐘至1小時，不如到醫院由專業醫護來處置更安全。

尤其坊間流傳心梗發作時「大力咳嗽、搥胸、拍打手臂內側」，或是在人中、鼻孔擦綠油精刺激打噴嚏，其實都無法有效改善，還不如讓病人自己做個深呼吸，讓心跳減慢、血壓降低，降低心肌所需的氧氣。

心臟病防線：從生活開始

「我的經驗是，病人急性心梗後那段時間最聽話，但過了1年、半年後就恢復他原有的生活習慣，所以病人一定要有自覺去改變。」

好比高血壓的病人要避免吃得太鹹，1克食鹽約1個拇指的量，一天勿超過6克。

而血脂異常則要積極控制，簡單說就是「好吃的東西少吃」。

冠心病的預防跟治療守則：

● 戒菸、控制三高與肥胖：這是防止動脈硬化的基本三守則。

● 規律運動：每週至少運動3次，每次30分鐘以上，有助提升血液循環。

● 管理壓力與情緒：保持心情平穩，避免暴怒與過度焦慮。

● 健康飲食：少鹽、少油、少糖、少精緻澱粉，多新鮮蔬果，減少反式脂肪攝取。

● 定期健康檢查：特別是家族有心血管疾病史者，應每年檢查血脂與心臟功能。

「我最擔心的，是病人自以為沒症狀就不吃藥！」李源德說心梗再度發作的機率很高，因此仍須服藥控制、建立良好生活形態、定期觀測血壓、心跳。

今年86歲的他以自己為例，每天約步行6000~8000步，假日爬郊山訓練肺部跟心臟，至今血壓（收縮壓）控制在110~120 mmHg，心跳則維持每分鐘50~60下。

「心臟是自己的東西，怎麼好好善待心臟，是你延年長壽很重要的因素。」

李源德表示，別給心臟太大不合理的負擔，這包括情緒的反應、生活的習慣、以及危險因子等，「你都應該把它消除減輕，減輕心臟本身的負擔。」

《百大醫言堂》由慈月基金會及神腦科技文教基金會聯合出品，目的是傳遞最正確、最實用、最先進的疾病相關資訊。每集將會邀請一位不同領域的權威醫師，親自到現場分享，為國人的健康把關。這不僅是一個節目，更是您了解健康、掌握未來的平台。





