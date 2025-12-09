心樸鮮奶走味！客人驚呼「比羊奶還腥」 美廉社下架退款

近日有網友在臉書指出，在美廉社買一款鮮奶，直呼味道比羊奶還腥。美廉社今（9）日做出回應，表示該批心樸鮮乳全面下架，同時提供消費者換貨或退款服務。

有名女網友近日在Threads發文抱怨，第一次在美廉社買鮮奶，結果開封喝第一口差點吐出來！真沒喝過鮮奶比羊奶還腥的，那個味道很像牛奶直接擠在我嘴裡。她忍不住質疑，「真的有處理過嗎？還是是這一批有問題，有人遇過同樣問題嗎？」

對此，有網友回應，「我前天也有遇到，那是變質了，我也是第一次喝，以為是它原本的味道，但還是不安心，有拿去原店家換，味道完全不是那樣」、「我也是一樣的情況，嚇死我了，又腥又苦又酸，已經當日就去退貨了」。

美廉社9日稍早發布官方聲明，12月5日心樸鮮乳部分批次口感與風味異於以往一事，美廉社已於當日主動通告全門市全面下架該批次產品，並提供消費者換貨或退款服務。

聲明中提到，經內部品保單位檢驗，該批次產品品質符合標準。針對消費者反映的狀況，他們積極追蹤並強化乳品原料來源管理，除持續嚴格實施品質與風味檢驗外，對相關原料也採取嚴格管控與必要處理，確保供應鏈品質安全。

美廉社最後強調，將持續履行嚴格把關職責，保障消費者權益與產品品質，也非常感謝各位顧客朋友長期對於心樸市集品牌的支持及鼓勵。

