「心無旁騖 功課第一」 單親媽栽培兩女兒成醫師 現憂婚事未定

桃園市中壢區美滿服務中心社工呼籲單親母親別將孝心變勒索，應學會放手，讓女兒自主選擇愛情。照片非當事人。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心今(2)日分享，一位單親母親當年因連生兩女被夫家以「獨子必須傳宗接代」為由狠心逐出家門，她含淚離婚，獨自撫養女兒，以「功課第一，心無旁騖」的嚴苛要求將兩個女兒栽培長大。如今，兩女兒分為公立醫院內科醫師及教學醫院醫師，月收入均超過20萬元，成為人人稱羨的「雙醫師家庭」，但她卻擔心女兒婚事遲無著，甚至重演自己的生育壓力。

徐姓資深社工表示，儘管已是21世紀，傳統社會重男輕女的陳舊觀念仍然存在，這名年過60歲、外表幹練的單親母親，帶著兩個女兒到該中心報名「個別一對一」聯誼，她強調，替女兒擇偶的首要條件，就是絕對不能找帶有「厭女」情結或性別歧見的男性。

這兩個分別34歲及35歲的女生外表清秀，口齒流利，穿著打扮也得體，在填寫資料時，長女是公立醫院內科醫師，次女也是教學醫院家醫師，每人每月收入都超過20萬元以上，如此優質的女生，應是君子好逑或被男生窮追不捨，怎麼仍是單身？徐姓社工直球對決詢問，兩位女醫師應該不會是社交障礙，或否太挑剔、對另一半的要求太苛求？才讓男生不敢高攀？

大學追求者不斷 「獨子」被打槍

未料，內科醫師長女回答，讀醫學院時，有不少男生追求，但「總是過不了母親這一關」；次女也說曾經有一位醫學院男同學追到家，即使對方父母都是醫師，但當媽媽知道男生是「獨子」，就極力反對，深怕女兒將來遭受如她當年的生育壓力。

對此，徐姓社工除對這位母親表達敬佩同時給出建議，因為具備「厭女」或「女性貶抑」情節的男生畢竟是少數，單親媽媽毋庸過度擔心，且兩位醫師女兒早已成熟懂事，母親對女兒的感情必須學習「放手」，建議她「不要把女兒的孝心當作一種情緒勒索，適當劃清界線，或許能讓女兒的感情路走得更美好。」

