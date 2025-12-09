心率、血壓、睡眠、個人紀錄……我對智能手錶上癮了嗎？

無論是跑步、散步還是睡覺，我全天候地記錄著自己的數據。 [Kristian Johnson/BBC]

一種期待感。我看到競爭對手在起跑線上做著「準備開跑」的小動作，冷冽的呼吸在空中清晰可感。

快速扭動一下臀部。

某個週六早晨，我正在參加當地的5公里社區歡樂公園跑活動，而且我是認真的。三、二、一……

哦，等等。我需要先設定好我的佳明（Garmin）裝置。旁邊的那位也是。

後面的人發出不耐煩的聲音。我是不會動的，直到……

好！GPS準備好了，我出發了！

在人群中，很難找到一個人手腕上沒有戴智能手錶（智慧手錶）。而且不只是我們跑者在用它。

廣告 廣告

這是一個蓬勃發展、價值數十億英鎊的產業。像Apple Watch、Samsung Galaxy、Garmin、華為手錶（Huawei Watch）還有谷歌（Google）的Fitbit等品牌主導著市場，每個都有大量型號，適合不同生活方式。根據技術等級，價格從100到數千英鎊不等。

「它讓我抓狂，我無法關機。」

「它安慰我……就像一個支持我的朋友。」

「別再告訴我我昨晚睡得不好。」

這些是我詢問其他智能手錶使用者時聽到的回應。

露絲在想，她手錶上的數據是否真的準確。 [Kristian Johnson/BBC]

我對我的手錶的看法？這一刻，很煩人。它告訴我速度太慢，讓我懷疑是不是我跑過的樹木阻擋了GPS訊號。

數百萬人將這些小型監測器綁在手腕上，全天候佩戴，似乎完全接受它們不斷追蹤我們的事實。

過去，我們只依賴它們來計步。如今，它們能測量睡眠模式、血壓、心率、心率變異度（HRV）、血氧、血糖以及最大攝氧量（VO₂ max）。

幾乎找不到它們無法追蹤的身體功能。

但它們真的做到所宣稱的嗎？我們分析的數據是否真實？它們是否能改善我們的身心健康，還是這些大量的測量與激勵訊息反而增加了日常壓力？

瑞秋表示，她的智能手錶有些功能讓人感到「不堪重負」。 [BBC]

「我確實對它有點沉迷。」來自默西塞德郡聖海倫斯鎮（St Helens）的瑞秋·費爾克勞夫（Rachael Fairclough） 告訴我說。

她喜歡用Apple Watch追蹤跑步，但覺得其他功能有時「令人不堪重負」——尤其是在懷孕時。

在她發現可以切換到懷孕模式之前，手錶一直提醒她「效率不夠」。現在她生了孩子，手錶又不停告訴她「昨晚睡得不好」。

「我有一個六個月大的孩子，我不需要被告知我沒睡好，」瑞秋說，「我自己再清楚不過了。」

她不能乾脆不戴嗎？

「我可以吧，但我和它有種愛恨交織的關係，」她說，「我喜歡它的健身洞察，只是覺得其他功能對我來說可能太多了。」

每款智能手錶都有自己獨特的方式來追蹤生命體徵並解讀數據，但大多數使用手錶背面的感測器。

它們通常會在手腕上照射綠色LED光來監測血流，偵測脈搏。更進階的裝置會偵測皮膚電流變化，以判斷壓力水平。

曼徹斯特大學數據科學教授尼爾斯·皮克（Niels Peek）表示，智能手錶是一種「微妙的平衡」——不斷進化的技術可能挽救生命，「在症狀出現前偵測疾病」，但也可能讓使用者患上「健康焦慮症」。

他指出，最新穿戴裝置甚至能進行心電圖（ECG）檢測，持續監測心臟健康，並能警示心房顫動（AF），即心臟電活動異常導致心律不整。

這不代表即將心臟病發，但可能提前警示中風、血栓或未來心臟問題的風險。

然而，解讀這些數據非常複雜。皮克教授擔心，隨著功能增加，人們可能無法完全理解自己的數據。

「我不完全相信能監測這麼多東西是好事。」他說。

臨床心理學家兼心臟病學教授林賽·羅斯曼（Lindsey Rosman）也同意。她曾研究穿戴式科技對心血管病患的影響。

雖然研究對象是小規模特定病患群，而非一般人群，但她的研究顯示，20%的病患在使用穿戴裝置監測心臟健康時出現焦慮，並「更頻繁使用醫療資源」。

她觀察到一個模式：病患看到手錶上的令人擔憂的數據，開始焦慮，心率上升，焦慮加劇，再次檢查，心率又升高。

「如果我們看到自己不懂的數據，當然會想知道更多，」羅斯曼教授說，「我們檢查、再檢查——這成了一種自我實現的預言。」

專科獸醫馬克·莫頓（Mark Morton）表示，他的健身追蹤器改善了他的睡眠品質。 [Mark Morton]

有些人與科技的關係稍微健康些。

「它不會讓我變成奧運選手，」來自柴郡（Cheshire）的專科獸醫馬克·莫頓（Mark Morton） 說，他的手上戴著Whoop裝置，「但它確實讓我開始思考健康」。

這位43 歲的兩個孩子父親使用健身追蹤器，每天查看睡眠報告。

「它完全改變了我對睡眠的態度，」他說，「我以前睡前會喝啤酒，一兩杯放鬆，但後來看到它如何影響睡眠品質。」

現在他戴眼罩睡在涼爽的房間，並避免晚間飲食，這些都讓他醒來時感覺更好，數據也反映了這點。

回到我的社區公園跑，你會高興知道我已經加快了速度。我的腿開始酸痛，前方還有一個小坡。我再次看手錶。

剩下1公里，有人想跟我聊天，問我的配速。沒時間，朋友。我第6350次看手錶。這數據準確嗎？

「這取決於你對準確的定義。」曼徹斯特都會大學運動與運動科學系高級講師凱莉·鮑登-戴維斯（Dr Kelly Bowden-Davies） 說。

市面上有許多智能手錶品牌，價格差異極大。 [Getty Images]

「它們不會給你實驗室級別的結果，也不會在某一時刻提供真實的速度或配速。」

變數太多——她提醒說，GPS本身就不總是可靠。如果手錶在手腕上移動，可能無法捕捉所有必要數據。

鮑登-戴維斯博士說，由於它們不受醫療設備的同樣監管，無法給出真實的健康狀況。但它們能提供一個基準。

「這個基準可能不是每秒、每卡路里或每公尺的真實數據，但它是屬於你的。」她解釋說。

「你可以據此判斷自己表現是否進步——是否跑得更快、睡得更好、消耗更多卡路里。它們對此非常有用。」

對許多人而言，這些手錶純屬個人用途——我們只在乎自己與過去的比較。更別提那些能追蹤並與朋友競賽的手錶。

我剛衝過公園跑的終點並按停了手錶——22分28秒。

不是個人紀錄，但我很滿意，最後的衝刺真是精彩，如果讓我自己說了算的話。

好，我要走了。我還有一些數據要分析一下。