心理健康影響國防 馬文君籲改善軍中環境、羅美玲憂6次諮商恐不足
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導
國防部針對「國軍心理衛生制度」進行報告，提到國軍官兵求助心理諮商的樣態分析，可分為6大項，包括環境適應、身心健康、家庭因素、行為偏差、經濟因素和感情因素。立委馬文君今（20）日指出，國軍每年提高心理輔導預算之餘，除了治標，更應該治本，從改善軍中環境做起。
馬文君表示，根據統計結果，歸納出身心健康、環境適應的因素最多，以各階級人數統計，新兵、少尉、中尉的求助人數多集中在基層單位，國防部不能輕忽，必須思考該怎麼處理。她說，如果是環境適應問題，就要考量基層單位是否出現長官壓迫、虐待暴力、不當命令、過度操課、勤務安排，或是領導統御、職場環境出了問題。
馬文君認為，國軍每年提高心理輔導預算之餘，除了治標，更應該治本，從改善軍中環境做起，才能實際幫助基層官兵心理健康，還能省下一年比一年還高的心理諮商預算，希望國防部能改進，再提出更詳細的書面報告。
國防部長顧立雄回覆，目前國軍的心理輔導採「三級防處」守則處理，時時關注官士兵心理健康，國防部也會避免不當管教、持續改進基層部隊不良環境，維護弟兄心理健康。
立委羅美玲則指出，超過8成的自傷事件，都發生在國軍「三級防處」措施中的「初級發覺」階段；國防部現推動「心理健康照護方案」，與328所民間諮商輔導機構合作，每年可使用6次、每次40分鐘的心理諮商，可自行預約、不需轉介、不插健保卡、不留就醫紀錄，保障客人隱私，11月起還有每年3天「身心調適假」等。但她提醒，軍中有獨特的文化與壓力，與一般民間案例不同。若民間合作單位不了解軍中結構，輔導就難以「到位」。
羅美玲說，官兵肩負保家衛國使命，身心狀態的穩定，就是國防戰力的一部分，呼籲每年僅6次的諮商恐怕不足，特別是建立信任的初期，需要密集晤談。她盼國防部持續打造更完整、更貼近需求的心理支持系統，讓每一位官兵都能安心、健康服役。
顧立雄表示，國防部也注意到這點，政戰局承諾明年開始將分北、中、南、東與合作機構進行交流，讓心理師更理解軍中的組織架構及部隊文化。未來是以「個資保護、無須轉介、主動求助」為核心策略，高風險個案會由民間心理師轉介至地區心理衛生中心，再由心輔官、社工師或精神科持續追蹤，並與單位保持聯繫，強調會在「保密」前提下、確保管理不失能。
照片來源：取自馬文君、羅美玲臉書
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
新國防手冊有賴清德簽名增「信任感」？ 盧秀燕緩頰：身為總統必須適當代言
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 57 分鐘前
MLB》大谷翔平不再向教士致意！美媒揭真相：他們犯了大忌
以禮貌著稱的洛杉磯道奇球星大谷翔平，一直以來都有向敵隊、總教練致意的習慣。然而，道奇球賽主播尼爾森（Stephen Nelson）近日透露，大谷已悄悄停止向聖地牙哥教士的前總教練施密特（Mike Shildt）致意，原因可追溯到今年6月的一場衝突事件。中時新聞網 ・ 13 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
年輕妹「睡沙發不再打呼」一覺到天亮！醫師一聽驚呆 揪出原因
你睡覺會打呼嗎？耳鼻喉科醫師蔡明劭近日分享一起個案，一名年輕小姐深受打鼾聲困擾多年，結果發現只要睡在沙發，問題竟然就解決了。經過睡眠檢查後釐清了真實病因，才發現原來是因為睡姿所致。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
老闆換人當？阿堂鹹粥招牌「2字突消失」原因曝光
先前因為調漲售價引起討論的「阿堂鹹粥」，近期被發現店面出現大變動，招牌、菜單上都少了「阿堂」兩字，成了無名鹹粥。據悉，這跟老闆阿堂幫兒子作保而欠債有關。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 1 天前
台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行......風傳媒 ・ 9 小時前
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 16 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪 網驚：真離了
女星唐嫣過去與邱澤有過一段戀情，後來與羅晉合作《錦綉未央》假戲真做，2018年結婚後育有一女。豈料，近日網路上卻瘋傳兩人早已離婚。如今又有網友發現，唐嫣名下7家企業已經註銷，而羅晉名下也僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，夫妻倆已無任何商業版圖交集。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
10月獲利「年增1145%」！這「被動元件廠」開盤即攻頂 電零股8檔飆漲停最強勢
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週三在科技股領漲下，主要四大指數震盪收高，市場看好AI晶片巨頭輝達（Nvidia）財報，輝達盤後也公布了2026財年第三季...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后 玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄
第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。中天新聞網 ・ 12 小時前