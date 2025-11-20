心理健康影響國防 馬文君籲改善軍中環境、羅美玲憂6次諮商恐不足 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

國防部針對「國軍心理衛生制度」進行報告，提到國軍官兵求助心理諮商的樣態分析，可分為6大項，包括環境適應、身心健康、家庭因素、行為偏差、經濟因素和感情因素。立委馬文君今（20）日指出，國軍每年提高心理輔導預算之餘，除了治標，更應該治本，從改善軍中環境做起。

馬文君表示，根據統計結果，歸納出身心健康、環境適應的因素最多，以各階級人數統計，新兵、少尉、中尉的求助人數多集中在基層單位，國防部不能輕忽，必須思考該怎麼處理。她說，如果是環境適應問題，就要考量基層單位是否出現長官壓迫、虐待暴力、不當命令、過度操課、勤務安排，或是領導統御、職場環境出了問題。

馬文君認為，國軍每年提高心理輔導預算之餘，除了治標，更應該治本，從改善軍中環境做起，才能實際幫助基層官兵心理健康，還能省下一年比一年還高的心理諮商預算，希望國防部能改進，再提出更詳細的書面報告。

國防部長顧立雄回覆，目前國軍的心理輔導採「三級防處」守則處理，時時關注官士兵心理健康，國防部也會避免不當管教、持續改進基層部隊不良環境，維護弟兄心理健康。

立委羅美玲則指出，超過8成的自傷事件，都發生在國軍「三級防處」措施中的「初級發覺」階段；國防部現推動「心理健康照護方案」，與328所民間諮商輔導機構合作，每年可使用6次、每次40分鐘的心理諮商，可自行預約、不需轉介、不插健保卡、不留就醫紀錄，保障客人隱私，11月起還有每年3天「身心調適假」等。但她提醒，軍中有獨特的文化與壓力，與一般民間案例不同。若民間合作單位不了解軍中結構，輔導就難以「到位」。

羅美玲說，官兵肩負保家衛國使命，身心狀態的穩定，就是國防戰力的一部分，呼籲每年僅6次的諮商恐怕不足，特別是建立信任的初期，需要密集晤談。她盼國防部持續打造更完整、更貼近需求的心理支持系統，讓每一位官兵都能安心、健康服役。

顧立雄表示，國防部也注意到這點，政戰局承諾明年開始將分北、中、南、東與合作機構進行交流，讓心理師更理解軍中的組織架構及部隊文化。未來是以「個資保護、無須轉介、主動求助」為核心策略，高風險個案會由民間心理師轉介至地區心理衛生中心，再由心輔官、社工師或精神科持續追蹤，並與單位保持聯繫，強調會在「保密」前提下、確保管理不失能。

