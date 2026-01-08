心理健康支持方案 青壯世代3次免費心理諮商

為了回應社會變遷下，青壯世代在面對學業、工作、人際關係與家庭責任時所遭遇的心理健康挑戰，衛福部一一五年將持續結合全國臨床心理師、諮商心理師及精神科醫師，提供十五歲到四十五歲的本國籍民眾或持有健保卡的外籍人士，每人三次免費心理諮商，鼓勵青壯世代主動聆聽自己內心的聲音，並且在遭遇各種心理迷惘與困擾時，勇於向專業人員尋求協助，以維持身心健康。

衛生福利部「青壯世代心理健康支持方案」自一一三年八月一日上路以來，提供十五歲至四十五歲民眾每人三次免費心理諮商，截至去年十月底已逾八萬人、超過二十萬人次使用，參與合作機構數由一一三年八月五二三家成長至今有六一六家。今年將投入近三‧五億元持續推動，鼓勵勇於將「心苦」說出口，邁向健康「心」生活。

衛福部提醒，一一三至一一四年曾使用「青壯世代心理健康支持方案」的民眾，一一五年可以再次使用，四步驟快速上手預約、接受服務：一、查詢：至方案網站查詢尚有名額之合作機構名單。二、預約：逕洽合作機構預約本方案諮商服務。三、準備：準備身分證明文件。四、諮商：接受諮商服務。為便利民眾查詢本方案合作機構，衛福部已建置專屬網站（網址：https://sps.mohw.gov.tw/mhs），並提供地圖索引，讓民眾可以視覺化查詢就近合作機構，提升獲取資訊的便利性。